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Председатель ОБСЕ и Волкер обсудили Украину: подробности разговора

Сегодня, 12:34

Словацкий и американский дипломаты поделились ожиданиями, что будет с Донбассом после выборов

Курт Волкер и Мирослав Лайчак
Курт Волкер и Мирослав Лайчак. Фото: Twitter
Председатель ОБСЕ и Волкер обсудили Украину: подробности разговора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/484/a73/5ca484a73c049.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/484/a73/5ca484a73c049.jpg Политика Словацкий и американский дипломаты поделились ожиданиями, что будет с Донбассом после выборов

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в США встретился со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером. Они обсудили ситуацию на Донбассе и как могут повлиять на этот регион парламентские и президентские выборы в Украине.

Словацкий дипломат проинформировал Волкера о действиях Словакии по оказанию помощи Донбассу, граждане которой сталкиваются со значительными испытаниями в связи с российской агрессией.

"Курт Волкер заверил, что Словакия (в этом вопросе) располагает полной поддержкой США", – заявил Лайчак.

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Также он отметил, что в ОБСЕ и США следят за выборами президента, а также с интересом наблюдают, как отразятся на Донбассе результаты президентской и парламентской избирательных кампаний. Лайчак и Волкер настаивают, что выборы не должны негативно сказать на процессе урегулирования конфликта.

"Мы не можем потерять один год (в вопросе урегулирования ситуации в Украине) из-за того, что там проходят президентские выборы, а осенью должны состояться парламентские выборы", – сказал действующий председатель ОБСЕ.

На днях Курт Волкер заявлял, что возобновление переговоров с Россией возможно после выборов президента Украины.

В вопросе урегулирования ситуации на Донбассе ранее глав МИД Украины Павел Климкин говорил, что Минские соглашения еще не умерли, но находятся в "коме", а вывести их из такого состояния может только Кремль, который и тормозит процесс урегулирования конфликта.

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Тег выборы, обсе, Донбасс, Лайчак, Волкер

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ТАСС

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