Председатель ОБСЕ и Волкер обсудили Украину: подробности разговора
Словацкий и американский дипломаты поделились ожиданиями, что будет с Донбассом после выборов
Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в США встретился со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером. Они обсудили ситуацию на Донбассе и как могут повлиять на этот регион парламентские и президентские выборы в Украине.
Словацкий дипломат проинформировал Волкера о действиях Словакии по оказанию помощи Донбассу, граждане которой сталкиваются со значительными испытаниями в связи с российской агрессией.
"Курт Волкер заверил, что Словакия (в этом вопросе) располагает полной поддержкой США", – заявил Лайчак.
Также он отметил, что в ОБСЕ и США следят за выборами президента, а также с интересом наблюдают, как отразятся на Донбассе результаты президентской и парламентской избирательных кампаний. Лайчак и Волкер настаивают, что выборы не должны негативно сказать на процессе урегулирования конфликта.
"Мы не можем потерять один год (в вопросе урегулирования ситуации в Украине) из-за того, что там проходят президентские выборы, а осенью должны состояться парламентские выборы", – сказал действующий председатель ОБСЕ.
На днях Курт Волкер заявлял, что возобновление переговоров с Россией возможно после выборов президента Украины.
В вопросе урегулирования ситуации на Донбассе ранее глав МИД Украины Павел Климкин говорил, что Минские соглашения еще не умерли, но находятся в "коме", а вывести их из такого состояния может только Кремль, который и тормозит процесс урегулирования конфликта.
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