Волкер: Возобновление переговоров с РФ возможно после выборов президента Украины

Волкер провел четыре встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым

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Волкер: Возобновление переговоров с РФ возможно после выборов президента Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2f5/cd6/5c92f5cd6e453.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2f5/cd6/5c92f5cd6e453.jpg 2019-03-21T04:25:32+02:00 Политика Волкер провел четыре встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым

Очередной раунд переговоров между спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, который ранее рассказал, как США могут помочь Украине в процессе освобождения заложников, и помощником президента России Владиславом Сурковым или другим представителем власти РФ возможен после проведения президентских выборов в Украине.

Об этом Волкером рассказал в среду, после своего выступления на конференции "Поддержка свободного демократического развития Украины" в Конгрессе США, передает Укринформ.

"Мы продолжаем находиться на связи по дипломатическим каналам, и я надеюсь, Россия будет готова снова провести встречу вскоре после выборов (в Украине – ред.)", – заметил Курт Волкер.

Напомним: специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер провел четыре встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым. Они состоялись в августе 2017 года в Минске, в октябре и ноябре 2017 года в Белграде, а также в январе 2018 года в Дубае. После этого, в течение прошлого года планировалось провести очередную встречу, однако российская сторона отказалась от этой возможности.

Также Волкер заявлял, что встречи с российской стороной и помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым зависят от освобождения украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 года.

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