"Прекрасно понимает масштабы российской угрозы": Климкин о новом госсекретаре США

По словам министра, смена госсекретаря США не привнесет дополнительных нюансов во взаимодействии Киева и Вашингтона

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Майком Помпео на посту государственного секретаря США после его назначения.

"Я абсолютно уверен, что это будет очень достойное и конструктивное сотрудничество. Все, что я знаю о нем, однозначно характеризует его как человека ценностей и принципов", – сказал Климкин в интервью BBC News Украина.

По его словам, смена госсекретаря США не привнесет дополнительных нюансов во взаимодействии Киева и Вашингтона.

"Это будет очень последовательное продолжение того, что мы делаем сейчас. Но поскольку он был директором ЦРУ, прекрасно понимает масштабы российской угрозы и понимает детали, это ему очень пригодится на посту госсекретаря", – добавил Климкин.

Ранее на этой неделе президент США Трамп снял Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео.

Более детально о причинах и последствиях кадровых перестановок в руководстве США читайте в материале "Сегодня" "Тиллерсона заменили на Помпео: зачем Трамп назначил на пост госсекретаря директора ЦРУ".