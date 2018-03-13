Майк Помпео – танкист и юрист: все, что нужно знать о новом госсекретаре США

Сегодня, 16:28

До назначения на пост главы Госдепартамента США Помпео руководил ЦРУ

Майкл Ричард &quot;Майк&quot; Помпео. Фото: AFP
Майкл Ричард "Майк" Помпео. Фото: AFP

13 марта президент США уволил с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео.

Помпео родился в Ориндже, Калифорния, в итальянской семье. В школьные годы Майк играл в команде по баскетболу, закончив в 1982 году. Затем учился в военной академии в Уэст-Пойнте. С 1986 по 1991 год Помпео служил в американской армии в качестве офицера кавалерии бронетанковой дивизии .

Помпео также служил кавалеристом, патрулировавшим "железный занавес" до падения Берлинской стены.

Майк имеет ученую степень юридического факультета Гарварда, где был редактором Гарвардского закона. Затем он работал адвокатом.

В возрасте 34 лет он основал компанию Thayer Aerospace & Private Security, которая специализируется на производстве комплектующих для авиационной, оборонной и космической промышленности. В компании проработал вплоть до 2006 года и, продав свою долю в Thayer, перешел на должность президента Sentry International, производителя нефтяного оборудования. В 2010 году в связи с началом политической карьеры ушел из Sentry International.

В 2010 году Помпео без опыта в политике победил сначала на праймериз в Республиканской партии, а после — набрал на выборах в Палату представителей 58,8%. Позже он трижды переизбирался. Состоял в комитете Палаты представителей по энергетике и торговле, а также в постоянном специальном комитете Палаты по разведке.

Ранее также сообщалось, что место Помпео в ЦРУ займет Джина Хаспел. Таким образом новым директором ЦРУ впервые станет женщина.
США, ЦРУ, госсекретарь, досье, помпео
Источник:

"Сегодня"

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