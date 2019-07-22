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Премьер Молдовы поздравила Зеленского с "победой" его партии на выборах

22 июля, 11:16

Майя Санду также поздравила украинцев с "голосованием против коррупции и за изменения"

Фото: Зеленский и Санду. Фото: facebook.com/maia.sandu
Фото: Зеленский и Санду. Фото: facebook.com/maia.sandu.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду поздравила президента Украины Владимира Зеленского с отличным результатом его партии "Слуга Народа", которая сейчас уверенно лидирует на выборах в парламент Украины. Об этом она написала в Facebook.

Стоит отметить, что подсчет голосов еще не окончен, однако, судя по всему, "Слуга Народа" станет победителем выборов.

"Уважаемые украинцы, я поздравляю вас с сегодняшним мобилизацией и четким голосованием против коррупции, голосованием за изменения, за новых политиков, которые будут руководствоваться только национальными интересами", – написала она.

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Майя Санду также отметила "ошеломляющий результат" выборов и поздравила Зеленского и его политическую силу.

"Это большая ответственность – завоевать доверие такого большого количества людей, и я желаю президенту и партии, поддерживающей его, большой силы и настойчивости в продвижении программы реформирования для граждан Украины", – отметила Санду.

Как сообщали новости "Сегодня", на нынешних парламентских выборах явка избирателей стала самой низкой за всю историю независимости Украины – 49,84%. По состоянию на 10:40 ЦИК обработала 48,16% электронных протоколов. На данный момент в Раду проходят пять политических сил. Партия "Слуга Народа" уверенно лидирует с 42,42% (2 705 430 голосов). За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали 12,84% избирателей (818 756), за партию "Европейская солидарность" – 8,67% (553 000), за партию "Батькивщина" – 8,04% (513 091), за партию "Голос" – 6,4% (408 285).

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег выборы, Зеленский, поздравление, Санду, слуга народа

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Сегодня

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