Приплыли, или Как бунтовали "Слуги народа" в Раде

Фото: Верховная Рада Украины

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18 сентября 2019 года пятимачтовая шхуна "Верховная Рада Украины" отправилась в свое очередное плавание. Трюмы трещали от груза забот о стране и народе, что, впрочем, только воодушевляло молодую и энергичную команду. Статный белозубый красавец-капитан (тоже, разумеется, молодой и энергичный) с оптимизмом вглядывался в даль. Главные паруса были подняты, ветер дул, куда надо. Казалось, ничего не предвещало…

Полный вперед

Первая половина плавания прошла в ставшем уже привычным рабочем экспресс-режиме. Вышколенная команда вдохновенно жала кнопки на пульте, принимая законы и постановления.

Так, во вторник парламент без особых сложностей и дискуссий утвердил во втором чтении и в целом законопроект №1025 – О внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда). Как уже писал сайт "Сегодня", принятые изменения призваны разблокировать работу Антикоррупционного суда, избавив судей от рассмотрения "мелких" коррупционных дел. Проект поддержали 323 народных депутата: шхуна шла практически на всех парусах.

Еще больше голосов – 347 – получил также рассмотренный во втором чтении и в целом проект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес. Изменениями из Уголовного кодекса была исключена статья 205 (о фиктивном бизнесе), а также поднята "планка" неуплаты налогов и сборов, за которой следует наказание.

В среду слаженная законотворческая работа продолжилась. Парламентарии утвердили (правда, уже не столь внушительным числом голосов) изменения в закон о Нацраде по вопросам телевидения и радиовещания. (Изменения, в частности, обязывают Верховную Раду при назначении членов Нацрады закрывать все вакантные должности по квоте парламента в этом органе).

Конституционным большинством в 300 голосов были утверждены изменения в ряд законов, совершенствующие существующую процедуру финансовой реструктуризации долгов, взятых в банках. Также был принят ряд других законов.

Гроза на горизонте

К обеду среды парламент приступил к рассмотрению проекта №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". И легкая рябь на воде, генерируемая до этого оппозицией, сменилась серьезными волнами. Рассмотрение проекта, кардинально меняющего логику работы прокуратуры, полномочия и подконтрольность генпрокурора, затянулось. Впрочем, шхуна уверенно неслась вперед, разбивая многочисленные буруны депутатских правок. В итоге закон был принят 252 голосами в целом. Проект не поддержали даже союзники "Слуги народа" – фракция "Батькивщина". Соратники Юлии Тимошенко настаивали на утверждении ряда своих правок, в частности, позволяющих сохранить военную прокуратуру, создавать в структуре прокуратуры спецподразделения по расследованию наиболее резонансных дел. Но предложения не были поддержаны большинством.

С не меньшими дискуссиями был утвержден проект закона о №1066 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти". Главная "фишка" изменений – со вступлением их в силу чиновники смогут работать на госслужбе по контракту. Ожидается, что таким образом на госслужбу может быть нанято до 7% сотрудников.

Оппоненты в зале призывали большинство не утверждать проект в таком виде (большинство из 400 правок к проекту так или иначе касались ограничения или отмены "контрактной госслужбы"). Призывая при этом прислушаться к позиции европейских партнеров, с помощью которых Украина за предыдущие пять лет провела серьезное реформирование госслужбы, приблизив ее к европейским стандартам. Презентующий проект первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на это невозмутимо отвечал, что изменения как раз и согласованы с западными партнерами.

Тем не менее во втором чтении и в целом этот документ был поддержан всего 228 голосами – никогда ранее монокоалиция в нынешнем парламенте не работала настолько на грани фола. Мало того, что проект не был поддержан ни одной из парламентских сил, кроме "Слуги народа". В самой монокоалиции далеко не все депутаты проголосовали "за".

После утверждения закона оппозиционная "Европейская солидарность" выступила с публичным заявлением, в котором жестко раскритиковала оба принятых закона.

"Если кто-то хотел перезагрузить государственную службу,.. такой законопроект можно было бы принять как закон разового действия, а не обеспечивать то, что с приходом любого нового Кабинета министров, любой новой власти опять государственная институциональная способность, то есть возможность обеспечить реальное функционирование государства, будет уничтожена новой властью", - отметили в "Евросолидарности".

Как рассказала сайту сегодня народный депутат Ирина Фриз (фракция ЕС), принятая реформа прокуратуры, в свою очередь, может вызвать негативную реакцию наших западных партнеров.

"Демократический контроль над прокуратурой, понятная и прозрачная ее деятельность были одним из требований Запада по безвизу. Принятый закон монополизирует в руках одного лица – генпрокурора – всю деятельность прокуратуры. Я уже не говорю о том, что принятым решением отменяется регистрация приказов генпрокурора в едином реестре. Мы как граждане будем лишены какой-либо информации о деятельности генпрокурора", – сказала народный депутат, выразив уверенность, что Запад отреагирует на решение.

Впрочем, на горизонте еще до принятия решения громыхало и сверкало молниями. Накануне стало известно, что заместитель главы посольства ЕС в Украине Анника Вайдеманн и посол Канады в Украине Роман Ващук направили руководителям профильных комитетов ВР письмо, в котором раскритиковали ряд законопроектов. Письмо больше касалось проекта №1008 о внесении изменений в законы о деятельности органов судейского управления (его парламент рассмотрит на следующей пленарной неделе). Но и реформам прокуратуры было уделено внимание. Замечания касались как раз прозрачности работы и подотчетности генпрокурора.

Бунт на корабле

С трудом, но все же проскочив опасные волны, шхуна двинулась дальше. Депутаты даже успели без особых дискуссий назначить нового главу Фонда госимущества. Но тут случилось не то чтобы совсем неожиданное, но все же заставшее капитана и руководство команды врасплох событие. На корабле вспыхнул бунт.

Вспыхнул он по самому негодному и максимально ущербному для имиджа партии власти поводу: при рассмотрении законопроекта № 1009 ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства"), отменяющего приснопамятные "поправки Лозового". И позволяющего, помимо прочего, органам следствия вести следствие в отношении народных депутатов, аки в отношении простых смертных. То есть вести прослушку, слежку, обыски и прочее без обязательного согласия Верховной Рады. Казалось бы, в чем проблема? Ведь не так давно парламентарии дружно проголосовали за ограничение депутатского иммунитета, приняв изменения в Конституцию. Этот же закон всего лишь продолжает начатую работу в данном направлении.

Однако попытка его утверждения вызвала неожиданный отпор: проект поддержали всего 196 депутатов, и капитан шхуны, дабы не "убить" документ, вынужден был даже прерывать голосование. В итоге проект отправили на повторное второе чтение, и Дмитрий Разумков от греха подальше досрочно закрыл заседание.

Разумеется, имиджу партии власти, выступавшей апологетом отмены депутаткой неприкосновенности, был нанесен серьезный имиджевый ущерб: из 251 депутата фракции проект не поддержали почти семь десятков "слуг". По утечкам в СМИ, в руководстве "флота", то есть Офисе президента, по этому поводу рвали и метали. Впрочем, сам президент воспринял факт бунта хладнокровно, эмоциям не поддался и велел с причинами провала голосования разобраться.

Разбор состоялся уже в пятницу утром. По информации тех же СМИ, на собрании фракции "Слуги народа" капитан попросил коллег впредь не подставлять его, и наличие особого мнения по тем и иным проектам впредь заявлять заранее. А позже глава фракции Давид Арахамия представил прессе удобоваримую версию случившегося. Якобы часть депутатов фракции были введены в заблуждение и дезинформированы о сути законопроекта оппонентами власти. Так это было на самом деле, или нет, мы, пожалуй, узнаем, но не скоро.

"Подобные "бунты" мы будем видеть и впредь. Я еще в процессе кампании говорил, что они неизбежны – исходя из того, как и из кого формировались списки, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Андрей Еременко. – Но это нельзя назвать началом фрагментаризации или, если хотите, распада монофракции. Пока что это просто сработал у людей инстинкт самосохранения. Но это близко. Я бы сказал, что больше похоже на демарш недавно опубликованное одним из депутатов видео, где он аргументированно и подробно поясняет, почему не будет голосовать за фискализацию ФОПов (проекты №№1053 и 1073, – авт). Это похоже на системную позицию отдельного народного депутата, чего раньше мы не видели в "Слуге народа". И это серьезно".

Тем не менее в парламент возвращается дискуссия, отмечает Андрей Еременко. При этом эксперт не ожидает, что в ближайшее время антагонистические настроения в среде монокоалиции приведут к отделению от нее части депутатов.

"Скорей всего, это будет проявляться ситуативно. По большей части вопросов фракция будет голосовать скоординировано. Но постепенно сформируется одна или несколько групп, которые будут говорить: "Мы тоже "за". Но мы это "за" видим несколько по-другому", – отмечает Андрей Еременко.

Отметим, что эксперт оказался прав. Уже в пятницу в парламенте мало что напоминало бурные события, случившиеся накануне. Парламентарии спокойно заслушали презентацию госбюджета, утвердили нового руководителя Аппарата ВР, приняли ряд важных законов. В том числе – за основу – закон "О верификации и мониторинге госвыплат" (проект №1231, согласно которому получатели субсидий, пенсий и т.д. будут проверяться на предмет достоверности представленных в госорганы данных. Неправомерно полученные госвыплаты граждане будут обязаны вернуть). Также были утверждены упомянутые выше проекты №№1053 и 1073 и ряд других экономических законов, на которых ранее подробно останавливался сайт "Сегодня".

Шхуна продолжила плавание. Следующий рейс запланирован на 8-11 октября.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в Раде новый революционный законопроект об императивном мандате.

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