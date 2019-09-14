Пристайко: Менять Конституцию, чтобы ввести особый статус Донбасса, Украина не будет

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Украина не будет менять Конституцию и вводить особый статус Донбасса, поскольку Киев не принимал на себя таких обязательств, подписывая Минские соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая на "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщили в пресс-службе Форума.

"Тезис, который постоянно продвигают в России, сводится к тому, что Украина должна внести изменение в Конституцию, сделав специальный статус. Мы обращаем внимание россиян и готовы им еще раз прочитать эту норму – кстати, она записана на русском языке – Украина приняла обязательство по созданию статуса для этих регионов на основе децентрализации", – отметил дипломат.

По его словам, "это тот процесс децентрализации, который сейчас уже внедряется в Украине".

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"Мы хотим донести этот тезис стороне, которая за линией соприкосновения, дать понять, что шанс их развития – децентрализация. Этот процесс даст им реальные возможности и шансы на развитие. Особого статуса для Донбасса в Конституции не будет", – подчеркнул Пристайко.

Отдельно он заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского задачей-максимум на переговорах высшего уровня в "нормандском формате" является прекращение российской агрессии.

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В то же время министр признал, что ожидать выполнения этой задачи уже по итогам следующей встречи не реалистично.

"Если реалистично, то мы ожидаем, что прогресс, который уже достигнут, будет укреплен. Что мы завершим разведение (тяжелого вооружения) на Станице Луганской... После этого должны быть разведения в других точках. Президент Зеленский обращается с предложением развести на всей линии соприкосновения, все 400 км", – пояснил он.

В качестве второго приоритета министр отметил продолжение освобождения Россией украинских пленников и сообщил, что речь идет об обмене заключенными по формуле "всех на всех".

Напомним, ранее глава украинского МИДа признал, что Украина будет выполнять принятые на себя в Минске обязательства, и назвал условия появления на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН.

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