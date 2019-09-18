Пристайко о переговорах по Донбассу: Киев сообщил Москве о "красных линиях"

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

На будущих переговорах "Нормандской четверки" Украина не будет идти на неприемлемые уступки по Донбассу, и четко дала понять Кремлю о "красных линиях". Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Die Welt, текст которого опубликован на сайте МИДа.

"Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ будет обессилен и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло. И даже если западные санкции не являются идеальными и когда нашим западным партнерам становится все труднее их содержать, они наносят ущерб экономике России. И это заставляет россиян двигаться в правильном направлении", – сказал он.

По словам Пристайко, удалось достичь некоторого прогресса по деэскалации ситуации на фронте благодаря отводу вооружений в некоторых зонах. Киев предложил "хлебное перемирие" и даже несмотря на провокации боевиков, жертв с украинской стороны стало меньше.

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"Мы не сдадим украинскую территорию и сообщили россиян о наших "красных линиях". Поэтому не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, например, как это произошло в Молдове с Приднестровьем. Мы хотим вернуть наших граждан. И если это невозможно, нам нужно будет прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще рано", – подчеркнул министр.

Глава МИД Украины добавил, что президент Владимир Зеленский хотел подключить США к "нормандскому формату" потому, что мы больше не можем ждать еще пять лет до завершения войны. Пристайко пояснил, что в случае отсутствия прогресса в переговорах "нормандской четверки", будут приниматься новые меры, не исключено и расширение участников переговоров.

Отметим, в последнее время активно обсуждается "формула Штайнмайера" как вариант для спасения Донбасса. Однако есть мнения, что идея Москвы состоит в том, чтобы заставить Украину выполнить всю политическую часть Минских договоренностей без вывода российских войск и разоружения боевиков и, соответственно, легализовать т. н. Л/ДНР. Так, глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказывал, что на переговорах в "нормандском формате" 2 сентября на уровне советников глав государств предполагалось два требования по будущей встрече "Нормандской четверки", но российская сторона настояла на третьем условии – "формуле Штайнмайера". Как сообщали новости "Сегодня", Пристайко также объяснил суть условной "формулы Зеленского" для прекращения войны.

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