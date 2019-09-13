Пристайко предложил провести местные выборы на оккупированном Донбассе

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о намерении провести местные выборы по всей стране, включительно с территориями оккупированного Донбасса.

"Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них (на оккупированных территориях Донбасса – ред.) уже было двое выборов – фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал министр в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии в Киеве.

Пристайко отметил, что "формулу Штаймаера" еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко и что "в ней нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в "зраде", или "победе"".

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""Формулу Штаймаера", которую наш глава государства согласовал. Мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин объяснил, почему на самом деле "формулы Штайнмайера" не существует. По его словам, Россия совершенно по-своему пытается интерпретировать как Минские договоренности, так и "формулу Штайнмайера" с механизмом введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

Отметим, Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает, среди прочего, особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия в свою очередь должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что руководство Украины подписало закон об особом статусе. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления – Ред.), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Россия же не выполняет эти условия.

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