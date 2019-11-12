Пристайко провел переговоры с послом Китая: подробности встречи

Ду Вэй (слева) и Вадим Пристайко / Фото: МИД Украины

В Киеве прошла встреча министра иностранных дел Вадима Пристайко и посла Китая в Украине Ду Вэя, сообщает пресс-служба МИДа.

Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, а украинский министр подчеркнул неизменность курса на развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с КНР.

Собеседники акцентировали внимание на необходимости восстановления динамики политического диалога между двумя государствами в качестве основы для интенсификации практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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Вадим Пристайко выразил надежду, что активная и эффективная работа совместных двусторонних механизмов станет мощным инструментом диверсификации и наращивания объемов двустороннего товарооборота.

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Значительное внимание также было уделено созданию необходимых условий для увеличения взаимных путешествий граждан обоих государств и дальнейшему развитию культурно-гуманитарных связей.

Как сообщали новости "Сегодня", 15-16 мая делегация в составе 29 представителей национальной федерации всех текстильных отраслей промышленности Китая, China National Textile & Apparel Council (CNTAC), по приглашению Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine и ТЦ "Барабашово" посетила Украину с целью укрепления торговых связей в легпроме между странами. Украина и Китай хотят развивать легкую промышленность и коммерческую недвижимость в новом партнерском формате.

А на днях стало известно, что из-за дефицита мяса Китай заинтересовался украинской свининой. В Ассоциации животноводов объяснили, что нужно сделать Киеву и Пекину для начала торговли.

А тем временем смотрите, как проходит Всемирный день шопинга в Китае и Украине:

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