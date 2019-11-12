Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,51
27,06

Пристайко провел переговоры с послом Китая: подробности встречи

12 ноября, 12:30

Украина намерена существенно нарастить товарооборот с китайцами

Ду Вэй (слева) и Вадим Пристайко

Ду Вэй (слева) и Вадим Пристайко / Фото: МИД Украины

В Киеве прошла встреча министра иностранных дел Вадима Пристайко и посла Китая в Украине Ду Вэя, сообщает пресс-служба МИДа.

Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, а украинский министр подчеркнул неизменность курса на развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с КНР.

Собеседники акцентировали внимание на необходимости восстановления динамики политического диалога между двумя государствами в качестве основы для интенсификации практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Реклама

Вадим Пристайко выразил надежду, что активная и эффективная работа совместных двусторонних механизмов станет мощным инструментом диверсификации и наращивания объемов двустороннего товарооборота.

Читайте также: Сотрудничать с Китаем опасно: советник Трампа предостерег Украину

В тренде
В одном лагере с Армений и Беларусью у Украины перспектив нет: Елисеев о Восточном партнерстве и ЕС

Значительное внимание также было уделено созданию необходимых условий для увеличения взаимных путешествий граждан обоих государств и дальнейшему развитию культурно-гуманитарных связей.

Как сообщали новости "Сегодня", 15-16 мая делегация в составе 29 представителей национальной федерации всех текстильных отраслей промышленности Китая, China National Textile & Apparel Council (CNTAC), по приглашению Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine и ТЦ "Барабашово" посетила Украину с целью укрепления торговых связей в легпроме между странами. Украина и Китай хотят развивать легкую промышленность и коммерческую недвижимость в новом партнерском формате.

А на днях стало известно, что из-за дефицита мяса Китай заинтересовался украинской свининой. В Ассоциации животноводов объяснили, что нужно сделать Киеву и Пекину для начала торговли.

А тем временем смотрите, как проходит Всемирный день шопинга в Китае и Украине:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Китай Вадим Пристайко Ду Вэй

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергии
Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергииЭкономика
Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Зеленский согласился встретиться с Путиным в КазахстанеПолитика
Пристайко рассказал о новых требованиях России ко встрече в
Пристайко рассказал о новых требованиях России ко встрече в "нормандском формате"Политика
В МИД Франции сделали заявление по саммиту
В МИД Франции сделали заявление по саммиту "нормандской четверки"Политика
В центре разговора Путина и Меркель была подготовка к саммиту в
В центре разговора Путина и Меркель была подготовка к саммиту в "нормандском формате"Политика
Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю: видеообращение
Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю: видеообращениеПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...