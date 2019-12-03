Пристайко рассказал, что будет в итоговом документе встречи в Париже

Вадим Пристайко / Фото: president.gov.ua

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Заключительные положения коммюнике, которое будет обнародовано после завершения встречи лидеров "нормандского формата", внешнеполитические советники глав государств согласовали еще 2 сентября в Берлине. Об этом отвечая на вопросы корреспондента "Сегодня" в кулуарах конференции NATO Engages, которая проходит в рамках юбилейной встречи лидеров стран-членов НАТО в Лондоне, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Но на сегодняшний день это проект. Я уже не один раз говорил и готов повторить, что это документ, которым предусматривается, какими будут заключительные положения и выводы этой встречи. Документ, скажу честно, к сожалению, не слишком амбициозный. Он довольно аккуратный. На сегодняшний день документ предусматривает фиксацию достижений, таких, как разведение в точках… Условно, лидеры отмечают позитивы разведения в трех точках и предлагают определить следующие для разведения. Второй вопрос – лидеры отмечают позитивный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по обмену по следующему этапу, включая общую идею "всех на всех". Дальше – лидеры требуют определения следующих участков для разминирования и т.д. Очень короткий документ, в конце на сегодняшний момент в проекте написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку к переговорам по следующим инициативам. Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств", – объяснил глава украинского МИДа.

На уточняющий вопрос корреспондента "Сегодня" о том, предусматривает ли итоговое коммюнике очередность выполнения пунктов Минских договоренностей, Вадим Пристайко ответил: "По состоянию на сегодня этот документ не предусматривает ничего такого. Это не "Минск-3", как кое-кто заявлял в наших СМИ".

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Ранее президент Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам на тему будущих переговоров в "нормандском формате" в Париже.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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