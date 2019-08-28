Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
27,94

"Приземление" гаранта и перезагрузка власти: эксперт оценил 100 дней президентства Зеленского

28 августа, 11:42

Людмила Грубник

Политический консультант Дмитрий Васильев оценил первые три месяца пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины

/ Фото: president.gov.ua

Первые 100 дней президентства Владимира Зеленского заставили главу государства более реально смотреть на некоторые вопросы внешней и внутренней политики, а также ознаменовались полной перезагрузкой власти. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политический консультант Дмитрий Васильев.

Так, по его словам, важно, что за эти три месяца Украина не сошла с евроинтеграционного пути.

"Первое, что важно отметить, это то, что катастрофы никакой не произошло: вектор Украины остается неизменным, евроинтеграционные намерения Украины остаются неизменными. Для президента Зеленского было открытием, что недостаточно прекратить стрелять, чтобы закончилась война. Я думаю, что он это понял после звонка Путину", – говорит Васильев.

В вопросах внутренней политики достижением стало то, что Зеленский стал полностью перезагружать власть, отмечает эксперт.

"Основное достижение – это то, что он полностью перезагружает власть, фактически под себя и становится монопольным лидером и ответственным за судьбу страны. Хорошо это или нет, это только время покажет. Если он декларирует быстрые изменения в стране и изменение системы, уничтожение схем, которые не дают стране развиваться. Если он будет просто экспериментировать, и это приведет к катаклизмам, это плохо. Но предохранители есть", – продолжает политический консультант.

Все последующие пять лет Зеленский будет учиться быть президентом и вызовов перед ним немало, дополняет Васильев.

"Россия возвращена в ПАСЕ, стоит вопрос о возвращении России в "Большую восьмерку" и война не закончена – вызовов много, и есть над чем работать", – подводит итог эксперт.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий оценил первые 100 дней пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины.

Кроме того, "Сегодня" подробно рассказали о том, какими были первые 100 дней президентства Зеленского.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

война Рада Путин Донбасс прогноз Зеленский Васильев итоги евроинтеграция внешняя политика вызовы 100 дней президентство

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский определился с кандидатом в премьеры: СМИ выяснили подробности
Зеленский определился с кандидатом в премьеры: СМИ выяснили подробностиПолитика
Самый
Самый "закрытый" кандидат в премьеры: что непросто, но можно узнать об Алексее ГончарукеПолитика
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасности
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасностиРоссия
Перехода на контрактную службу не будет: что готовит армии Украины новая Рада
Перехода на контрактную службу не будет: что готовит армии Украины новая РадаПолитика
Стала известна рассадка депутатов в Раде: где на самом деле удобнее сидеть в сессионном зале
Стала известна рассадка депутатов в Раде: где на самом деле удобнее сидеть в сессионном залеПолитика
Борьба с кнопкодавством в Раде: у Зеленского анонсировали появление новой системы
Борьба с кнопкодавством в Раде: у Зеленского анонсировали появление новой системыПолитика

Новости партнеров

Loading...