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Продать собаку и оплатить коммуналку: "Слуга народа" дал совет пенсионерке

1 февраля, 13:39

Брагарь в прямом эфире дал оригинальный совет пенсионерке

/ Фото: скриншот

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, и позже ее запись появилась на одном из Telegram-каналов в сети.

Пенсионерка дозвонилась в эфир, представившись жительницей Кировоградской области, и спросила, как ей прожить на пенсию в две тысячи гривен, когда приходится оплачивать высокие коммунальные тарифы.

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Брагарь согласился, что в таких условиях "действительно прожить тяжело", но нужно определить, есть ли у пенсионерки еще какое-нибудь имущество и добавил, что "лично встречал ситуацию, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир".

Также депутат настаивал на том, что "субсидия должна формироваться в зависимости от финансового состояния человека".

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При этом он подчеркнул, что, если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и расплатиться за коммунальные услуги.

"Если собака элитной породы, то она может ее продать, продать в любой момент и спокойно себе заплатить", – сказал депутат.

Напомним, что имя Евгения Брагаря стало известно после языкового скандала с волонтерами, которые потребовали выключить российский сериал, но получили отказ от водителя. История обрела большой резонанс, а депутат обратился с заявлением в полицию, потребовав наказать девушек за "дискриминацию русского языка".

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Источник: Сегодня

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