Прогнозы неуместны: в Кремле указали на один момент перед "нормандской" встречей

Чем ближе к встрече в Париже, тем больше вокруг нее ходит домыслов и прогнозов

/ Фото: сайт Кремля

Москва призывает не делать никаких преждевременных прогнозов и не строить ожиданий, пока не состоятся переговоры в "нормандском формате" в Париже. С таким призывом выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые разговоры сейчас относительно того, что сделают главы государств в Париже в следующий понедельник, нам кажутся преждевременными и неуместными. Проделана определенная подготовительная работа, сейчас нужно дождаться, когда Нормандская четверка соберется в Париже, и только потом будет ясно, к какому решению они придут", – сказал Песков.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными. Президент Владимир Зеленский же озвучил свои приоритеты накануне встречи.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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