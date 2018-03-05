Программа сотрудничества Украина-НАТО: Климпуш-Цинцадзе подвела итоги

Сейчас начата работа над подготовкой программы сотрудничества с НАТО на 2019 год

Годовая национальная программа сотрудничества Украина-НАТО в 2017 году выполнена на 82%. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе 5 марта на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО в Одессе, передает Укринформ.

"Годовая национальная программа сотрудничества Украина-НАТО в 2017 году содержала в себе 375 мероприятий. Мы можем говорить, что 82% этой программы было выполнено, то есть 307 из запланированных мероприятий были реализованы различными министерствами и ведомствами. Это означает, что мы не отказались от остальных задач – 18%, а они перешли на следующий год", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Годовая же национальная программа на 2018 год, по ее словам, уже содержит 444 мероприятия и предусматривает привлечение 58 министерств и центральных органов исполнительной власти к ее выполнению. В то же время она уточнила, что сейчас начата работа над подготовкой программы сотрудничества с НАТО на 2019 год.

"Более того, мы уже сейчас начинаем работу над Годовой национальной программой на 2019 год и впервые будем ее согласовывать в соответствии со всеми правительственными приоритетами в различных отраслях, и ставим перед собой задачу построить дорожную карту для членства в НАТО, которая по содержанию была бы полностью родственна с программой деятельности правительства и имела бы соответствующее финансовое обеспечение", – добавила вице-премьер-министр.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что в Конституции необходимо закрепить европейскую и евроатлантическую интеграцию.

"Сейчас мы обсуждаем в моей команде предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО", – написал он.

По словам президента, идеи европейской и евроатлантической интеграции консолидирующие, имеют широкую поддержку в украинском обществе, о чем свидетельствуют социологические исследования.