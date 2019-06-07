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Прогулы нардепов в Верховной Раде бьют рекорды

7 июня, 11:50

На вчерашнем вечернем заседании в сессионном зале было менее 40 парламентариев


Неявка депутатов Верховной Рады бьет рекорды. На вчерашнем вечернем заседании в сессионном зале было менее 40 парламентариев. Хотя зарегистрированы все 324.

Депутатские карточки отсутствующих в слоты раскладывают их коллеги. Так происходит электронная регистрация.

С 2016 года нардепов за прогулы штрафуют. Однако, явка от этого не улучшается.

Три месяца назад в Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий наказывать прогульщиков общественными работами. Однако, профильный комитет по его рассмотрением не спешит.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2017 года из заработной платы народных депутатов Украины вычли 3,5 млн грн за пропуски пленарных заседаний Верховной Рады. 

Согласно данным КИУ, лишь 45 народных депутатов посетили все заседания парламента в течение шестой сессии. Остальные 377 народных избранников пропустили один или несколько заседаний и недополучили часть заработной платы.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об импичменте.

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Тег видео, Верховная Рада, народный депутат

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