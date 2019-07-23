Проклятье С-400: военный эксперт объяснил, как покупка российских ЗРК ударит по Турции

Анкара может потерять целый сектор, производящий высокотехнологичное вооружение

С-400. Фото: REUTERS/Vitaly Nevar.

Решение Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в конечном итоге ударило по самой Анкаре, не прислушавшейся к многократным предупреждениям Вашингтона об угрозе экономических и политических санкций .

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

По его данным, на заводе Turkish Aerospace Industries остановлено производство ударных вертолетов T129 ATAK. Причиной стало прекращение поставок компанией Rolls Royce деталей к газотурбинным двигателям LHTEC CTS800-4A, устанавливаемым на T129 ATAK.

Эти вертолеты производились как для турецкой жандармерии, так и пакистанской армии, а прекращение поставок деталей британцами произошло под аккомпанемент санкций США в отношении Турции, из-за приобретения российских ЗРС С-400.

По мнению эксперта, это станет первой ласточкой того непростого положения, в котором республика окажется в ближайшие годы. И если раньше Турции грозил негативный экономический фактор, то сейчас можно наблюдать удар по целому производству.

Он напомнил, что практически все тяжелое вооружение и техника в составе сухопутных войск, ВВС и ВМС Турции – производства США и Германии, а также других стран-членов НАТО. В производстве целого ряда видов вооружений турецкого ВПК используются детали европейского происхождения, а производство вертолетов T129 ATAK ведется по лицензии.

При соответствующей реакции стран ЕС, поставщиков запчастей, техники и осуществляющих обслуживание вооруженных сил Турции, республика попросту окажется в ситуации острого дефицита и нивелированного экспорта вооружений, подчеркивает Злой Одессит.

Это окажет влияние на экономическую составляющую Турции, но куда серьезнее это скажется на геополитических амбициях Анкары, реализовывать которые ей доведется с серьезной пробуксовкой, что чревато утратой позиций даже на севере Сирии. Разумеется, произойдет это не в мгновение ока, но не исключено, что в ближайшие годы Турцию вытеснят из Сирии к её же границам, предположил Александр Коваленко.

"И все это станет последствием всего лишь одного неверного решения – закупки российских ЗРС С-400. Оно того стоило?" - задает резонный вопрос военный эксперт.

Напомним, что устами министра иностранных дел Мевлют Чавушоглу, Турция заявила, что готова ответить Соединенным Штатам , если те введут санкции из-за поставок С-400.

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