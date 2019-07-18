Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп колеблется вводить санкции против Турции за покупку С-400

18 июля, 22:00

Очень-очень сложная ситуация по ряду причин, – заметил Трамп

Фото: AFP

США изучают целесообразность введения санкций в отношении Турции в связи с приобретением ею у России зенитной ракетной системы С-400. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы изучаем это. Очень-очень сложная ситуация по ряду причин. Предыдущая администрация совершила очень крупные ошибки применительно к Турции", — заявил Трамп .

Читайте также

"Мы рассматриваем это. Посмотрим, что будем делать. Еще об этом не объявляли", — добавил Трамп, имея в виду возможные американские санкции в отношении Турции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400 Турция не сможет купить у США самолеты-истребители последнего поколения F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Ранее Вашингтон подписал договор о продаже Анкаре 100 самолетов F-35. Стоимость сделки оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, Трамп фактически признал, что разрывать это соглашение Белый дом не намерен.

Напомним, ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган впервые прокомментировал поставки российских ЗРС, назвав сделку с РФ о С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, США, Турция, Трамп, санкции, с-400

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп колеблется вводить санкции против Турции за покупку С-400". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рейтинг Трампа стремится к рекорду

Сегодня, 20:07

Деятельность хозяина Белого дом положительно оценивают 44% американцев

Исключат ли Турцию из НАТО из-за С-400: Столтенберг дал ответ

Сегодня, 11:51

Генсек Альянса уверен, что в случае необходимости Анкара готова будет обороняться от России вместе с остальными членами блока

После покупки российских С-400 решение о членстве Турции в НАТО должен принимать Альянс — Пентагон

Сегодня, 05:05

Турция придерживается требований НАТО

Анкара призывает Вашингтон отказаться от решения об исключении Турции из программы по созданию F-35

Сегодня, 01:00

Этот односторонний шаг не соответствует духу альянса, – считают в Турции

Bayer открыла завод в Житомирской области

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций

Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Продукты и элементы для роста волос

Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Тот, кто долго спит, рискует заболеть и преждевременно умереть?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит многих

Бутербродницы для вкусной еды на скорую руку по низким ценам

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Сегодня, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

Вчера, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Приватбанк раздает кредиты без спроса – почему это опасно

США грозит дефолт в сентябре
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь