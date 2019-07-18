Трамп колеблется вводить санкции против Турции за покупку С-400

Очень-очень сложная ситуация по ряду причин, – заметил Трамп

Фото: AFP

США изучают целесообразность введения санкций в отношении Турции в связи с приобретением ею у России зенитной ракетной системы С-400. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы изучаем это. Очень-очень сложная ситуация по ряду причин. Предыдущая администрация совершила очень крупные ошибки применительно к Турции", — заявил Трамп .

"Мы рассматриваем это. Посмотрим, что будем делать. Еще об этом не объявляли", — добавил Трамп, имея в виду возможные американские санкции в отношении Турции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400 Турция не сможет купить у США самолеты-истребители последнего поколения F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Ранее Вашингтон подписал договор о продаже Анкаре 100 самолетов F-35. Стоимость сделки оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, Трамп фактически признал, что разрывать это соглашение Белый дом не намерен.

Напомним, ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган впервые прокомментировал поставки российских ЗРС, назвав сделку с РФ о С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны.

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