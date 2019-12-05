Пропагандистка Скабеева заявила, что дозвонилась к Зеленскому: появилось видео

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Российская пропагандистка и телеведущая Ольга Скабеева заявила, что дозвонилась якобы к президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако разговор у них получился коротким. Звонок украинскому лидеру был показан на одном из российских телеканалов.

Скабеева хотела взять комментарий у президента Украины относительно будущих переговоров в "нормандском формате", однако разговор у них не сложился.

"Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы. Потому что думаю, мало ли у кого там что случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось, не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами", – сказал человек на другом конце "провода" (якобы Зеленский).

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После того, как собеседник Скабеевой бросил трубку, пропагандистка рассыпалась в комплиментах.

"Вот такой какой-то у нас состоялся "нормандский формат". Но при этом, обратите внимание, страшно деликатный, весьма тактичный и очень приятный в общении человек", – сказала она.

Отметим, что, несмотря на заявления Скабеевой, что она дозвонилась к Зеленскому, нет никаких подтверждений, что это был именно президент Украины. Особенно это важно отметить на фоне частых в последние годы розыгрышей от российских пранкеров.

Напомним, что Скабеева не раз попадала в скандалы с украинскими политиками на международных площадках. Последний раз это происходило в январе текущего года на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Сначала российскую журналистку "потроллил" член украинской делегации, народный депутат Алексей Гончаренко. Он снял на видео Скабееву, поругался с ней и несколько раз назвал российскую съемочную группу пропагандистами.

Потом в тот же день еще один член делегации, уже экс-нардеп Борислав Береза и Скабеева поконфликтовали. Украинский политик решил оградить коллегу от российской журналистки и возник скандал.

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