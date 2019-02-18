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Путин и Трамп могут провернуть "крупную сделку" не в пользу Украины – эксперт

Сегодня, 12:01

Запад начинает забывать о российской агрессии против Украины, поэтому время играет не в пользу Киева, считает Матье Булег

Путин и Трамп
Путин и Трамп. Фото: AFP
Путин и Трамп могут провернуть "крупную сделку" не в пользу Украины – эксперт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a81/7a5/5c6a817a5186d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a81/7a5/5c6a817a5186d.jpg Политика Запад начинает забывать о российской агрессии против Украины, поэтому время играет не в пользу Киева, считает Матье Булег

Чем дольше затягивается российско-украинский кризис, тем сложнее становится реализация Минских соглашений. И если ситуацию с российской агрессией не решат между собой Киев и Москва, то президент США и России могут устроить "крупную сделку", и она будет не в пользу Украины. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" научный сотрудник Программы по изучению России и Евразии, Chatham House (Соединенное Королевство) Матье Булег.

По его словам, Минские соглашения-2 под угрозой объявления мертвыми из-за отсутствия нового толчка и четко определенных путей, российские и украинские позиции являются непримиримыми, поэтому вариантов по разрешению кризиса остается немного.

"Как бы Запад ни пытался добиться компромисса, именно Киев и Москва должны решить этот вопрос. В противном случае, будет разработана "крупная сделка" между президентами Трампом и Путиным, которая будет иметь тяжелые последствия для Украины. К сожалению, время играет не в пользу Украины. С течением лет память западных граждан о характере российской агрессии будет стираться. То же самое касается и готовности увеличивать поддержку Украины. Западные и международные партнеры должны восстановить свою приверженность Украине и поддержку ее территориальной целостности не только на оккупированном Донбассе, но и в Крыму и в Азовском море", – сказал Булег.

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Эксперт отметил, что давление на Москву не только нужно сохранить, но и было бы шагом вперед его усиления. Особенно актуально это в контексте президентских и парламентских выборов в Украине, и, вероятно, российского вмешательства в этот процесс.

Читайте полный текст материала "Сегодня" с комментариями западных экспертов о том, какой должна быть будущая стратегия Запада.

Как ранее рассказывал министр по вопросам временной оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, Украина из-за войны с Россией стала примером для мира. Запад активно изучает опыт российско-украинского конфликта – как в военном плане, так и в гибридном, отметил он.

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Тег Россия, Путин, эксперт, Трамп, минские соглашения

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Сегодня

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