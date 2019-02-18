Агрессия России против Украины: какой должна быть будущая стратегия Запада

Европейские эксперты поделились мыслями о том, что можно противопоставить политике Кремля

Российские окупанты. Фото: AFP

Агрессия России против Украины: какой должна быть будущая стратегия Запада //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9ca/690/5c69ca69010ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9ca/690/5c69ca69010ad.jpg 2019-02-18T07:38:00+02:00 Евросоюз Европейские эксперты поделились мыслями о том, что можно противопоставить политике Кремля

Пять лет назад началась российская агрессия против Украины, сначала в Крыму, а затем на Востоке. Несмотря на многочисленные попытки Украины и ее западных партнеров восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины, Россия не проявила воли остановить конфликт, а количество погибших пока составляет более 13 000 человек. В пятую годовщину российской агрессии в Украине мы спрашиваем себя: что дали нам эти годы в плане успехов и неудач? Продолжая рубрику "Новая Европа" интересуется, в эксклюзивном материале на сайте "Сегодня" Центр "Новая Европа" обратился к известным зарубежным аналитикам с такими вопросами:

Каковы ключевые достижения Запада по поддержке Украины против российской агрессии?

Каковы ключевые недостатки западной политики?

По вашему мнению, какой должна быть будущая стратегия Запада в отношении российской агрессии против Украины?

Матье Булега научный сотрудник, Программа по изучению России и Евразии, Chatham House (Соединенное Королевство) После Революции Достоинства и начала российской агрессии, я считаю, Запад помог Украине усилить свой потенциал в проведении реформ и ее необратимый (хотя и медленный) путь в евроатлантические структуры. Лучшим примером этого является отмена виз Европейским Союзом или постоянное содействие реформе сектора безопасности, что делает Украину устойчивой к негативному влиянию России. Много было сделано и для увеличения устойчивости гражданского общества и поддержки демократической идентичности Украины. Однако недостатки в вовлеченности Запада остаются. В частности, это непоследовательность относительно вариантов политики в отношении Украины. "Усталость от Украины" угрожающе накипает в Брюсселе, Вашингтоне и в европейских странах. Отчасти из-за актуальных политических вопросов, отчасти из-за мнения, что Киев недостаточно делает для проведения реформ. Кроме того, Минские соглашения-2 под угрозой объявления мертвыми из-за отсутствия нового толчка и четко определенных путей. Российские и украинские позиции являются непримиримыми, поэтому вариантов остается немного. Как бы Запад не пытался добиться компромисса, именно Киев и Москва должны решить этот вопрос. В противном случае, будет разработана "крупная сделка" между президентами Трампом и Путиным, которая будет иметь тяжелые последствия для Украины. К сожалению, время играет не в пользу Украины. С течением лет память западных граждан о характере российской агрессии будет стираться. То же самое касается и готовности увеличивать поддержку Украины. Западные и международные партнеры должны восстановить свою приверженность Украине и поддержку ее территориальной целостности не только на оккупированном Донбассе, но и в Крыму и в Азовском море. Давление на Россию также должно оставаться: обещание продолжать совместные западные санкции было бы шагом вперед. Это особенно актуально в этом году в контексте президентских и парламентских выборов в Украине, и, вероятно, российского вмешательства в этот процесс.

Стивен Пайфер стипендиат Уильяма Дж. Перри в Стэнфордском университете, внештатный аналитик Brookings Institution (США), посол США в Украине (1998-2000) Запад должен понять, что конфликт между Россией и Украиной не касается только России и Украины. Речь идет также о вопросе, что собой представляет для Европы и Запада соседство с Россией. Соединенным Штатам и Европе удалось сохранить общую политику по поддержке Украины, ее независимости и территориальной целостности в условиях военного захвата Крыма Россией и агрессии на Донбассе. Запад поддерживает визовые, финансовые и другие санкции в отношении России в течение почти пяти лет, что мало кто из аналитиков мог предположить в 2014 году. Хотя российские чиновники пытаются уменьшить эффект санкций, экономисты оценивают их влияние в объеме около одного процента ВВП страны, что не является маленькой суммой для экономики России, приходящей в упадок. Первоочередным недостатком западной политики стала ее неспособность принять дополнительные меры, когда российские действия этого требовали. В ноябре прошлого года российские военные атаковали и захватили три украинских военно-морских судна и посадили их экипаж. Это часть усилий Москвы по утверждению одностороннего контроля над Азовским морем и увеличению экономического давления на Киев. Отсутствие какой-либо значительной западной реакции, несомненно, ободрило Кремль к продолжению такой тактики салями (политическая тактика постепенной советизации и пошагового прихода к власти просоветских коммунистических сил в странах Восточной Европы в 1944—1949 годах – Ред.) против Украины. Соединенные Штаты и Европа должны продолжать политическую поддержку Киева. Они должны поддерживать и усиливать санкции для того, чтобы настолько убедить Кремль в невыгодности собственного курса, что в конце концов заставило бы российское руководство его изменить. В то же время Запад должен оставлять открытыми коммуникационные каналы с Москвой для облегчения урегулирования на Донбассе, предоставляя сигнал, что если Россия и Украина решат этот конфликт, санкции, связанные с Донбассом, будут сняты (незаконная аннексия Крыма Россией является более долгосрочным вопросом, а санкции, связанные с Крымом, должны оставаться в силе).

Сюзан Стюарт старший научный сотрудник, Немецкий институт международных отношений и безопасности (Германия) Поскольку становится все труднее говорить о "Западе" из-за усиления раскола между США и некоторыми странами-членами ЕС после избрания президентом Дональда Трампа, я сосредоточусь на Европейском Союзе. Ключевыми достижениями ЕС в поддержке Украины против российской агрессии является поддержка санкций против России в последние пять лет, оказание существенной поддержки Украины в проведении широкого спектра реформ, а также (через "Минский процесс") предотвращение усиления российской поддержки сепаратистов в Донбассе и распространения ее военной интервенции в Украине. Важно также то, что тон дебатов в ЕС и предположения о целях России изменились и стали более реалистичными. Одним из ключевых недостатков является то, что из-за массовых проблем, с которыми сейчас сталкивается ЕС (Brexit, миграционные вопросы, нелиберальные демократии и т.д.), нет достаточных ресурсов (не только финансовых, но и интеллектуальных и стратегических) для создания средне- и долгосрочного подхода к постсоветскому региону. Другой серьезной проблемой является то, что ЕС остается очень слабым субъектом внешней политики из-за сочетания наднациональных и межправительственных элементов и требования единодушия относительно внешнеполитических решений. Будущая стратегия ЕС в отношении российской агрессии в Украине должна стать частью более широкой стратегии в отношении постсоветского пространства или, по крайней мере, России и стран Восточного партнерства. Она должна основываться на осознании того, что цели России в отношении этих стран противоречат целям ЕС. Она также должна основываться на посылке, что государства Восточного партнерства являются суверенными субъектами, имеющими право решать вопросы своей внутренней и внешней политики. Это означает, что именно правящие элиты в этих странах несут ответственность за свои решения.

Флоран Пармантье руководитель Лаборатории политических исследований (Sciences Po), ассоциированный эксперт в Парижском центре по вопросам геополитики (HEC Paris, Франция) Основным достигнутым результатом [Мероприятий по поддержке Украины] является деэскалация. ЕС и США удалось показать российскому руководству единство с точки зрения экономических санкций. Сохранение единства стало нелегкой задачей для европейцев, поскольку некоторые из них считают, что санкции вредят их экономическим интересам, – особенно в агропромышленных отраслях. Европейцы смогли поддержать Нормандский процесс, который был способом деэскалации конфликта, но не его решения; мы не знаем, как бы конфликт развивался, если бы в переговорный формат был вовлечен президент Трамп, если бы Соединенные Штаты были вовлечены с самого начала. Даже в случае очень конфликтных отношений существует потребность в форматах переговоров и сотрудничества для будущего. Ключевыми недостатками западной политики являются недальновидность и отсутствие успеха в процессе государствообразования. Европейцы и американцы вместе потеряли возможность предсказать кризис Азовского моря. Расширение миссии ОБСЕ могло бы превентивно помочь снизить текущую напряженность в регионе. Этот кризис является непосредственной угрозой для стабильности на Востоке, особенно в городе Мариуполе. Кроме того, американцы и европейцы разработали различные программы государственного строительства, пытаясь укрепить верховенство права и ввести конкретную модель, вдохновленную американским стилем деловых отношений, британской национальной системой здравоохранения или французским опытом процесса децентрализации. Предстоящие выборы продемонстрируют, совпадают ли текущие результаты этих программ с ожиданиями граждан Украины, которые все еще недовольны коррупцией. Относительно будущей стратегии Запада в отношении российской агрессии против Украины – политика, внедрямая американцами и европейцами, имеет ключевую цель: сделать изменение статус-кво и дальнейшую эскалацию напряжения на Востоке затратными для России. Минский процесс был создан с целью деэскалации конфликта, а не установления мира. Должны ли европейцы добавлять новые санкции к уже имеющимся? Пока они не доказали своей полной эффективности, поскольку россиян не пугают такого рода потери. Стоит ли разместить больше вооружения, чтобы сдерживать любую российскую атаку? Можно, конечно удовлетворить Россию, подарив ей статус-кво, но это не уменьшит напряжение и не будет способствовать мирному урегулированию. Украина вряд ли восстановит свою территориальную целостность посредством войны. Поскольку политика выжидания о процессе деэскалации имеет мало шансов на успех, привлечение миссии ООН в Украину может помочь всем основным участникам конфликта прийти к согласию.

Даниэл Шелиговски старший аналитик, Польский институт международных отношений (Польша) Многие украинские чиновники и эксперты часто критикуют Запад за то, что он делает недостаточно, чтобы помочь Украине в борьбе с российской агрессией, и они часто правы. Многолетний отказ продать Украине летальное оружие не вполне обоснован. Кажущееся нравственное балансирование, которое проявлялось через многочисленные призывы к украинской власти насчет деэскалации (sic!) и компромисса с захватчиком, является плачевным. А разговоры о развитии стойкости Украины и одновременно действия против ее интересов, как это было в случае с Nord Stream II, являющимся чрезвычайно антиукраинским проектом, даже не стоят комментариев. Однако никто не должен обманывать себя: западные лидеры не следуют советам Ельцина, и они не начинают день с мысли о том, что они сделали для Украины. Многих из них трудно отнести к "клубу друзей Украины". Таким образом, то, что экономические санкции против России существуют уже пятый год, является, пожалуй, наиболее крупным, но часто недооцененным успехом. Конечно, можно обдумать, почему они были введены только после того, как MH17 был сбит, а не раньше. Но это не противоречит тому, что санкции застали Кремль врасплох и стали чрезвычайно важными для предотвращения дальнейших авантюр российских войск в Донбассе. Западный подход должен быть двусторонним. С одной стороны, политическое и экономическое давление на Россию необходимо сохранять до тех пор, пока в Украине есть российские войска, а территориальная целостность страны не будет восстановлена. Ключевым моментом будет единство западного сообщества по заполнению пробелов в режиме санкций. С другой стороны, нужно поддерживать Украину, чтобы способствовать построению сильных и демократических государственных институтов, в том числе Вооруженных сил и Службы безопасности. Очевидно, эти составляющие являются взаимодополняющими, а не взаимозаменяемыми, однако многие на Западе не хотят, чтобы они происходили одновременно. Украина должна воздерживаться от предоставления аргументов в пользу каких-либо компромиссов в этом отношении.

Напомним, ранее на сайте "Сегодня" вышел материал с опросом экспертов на тему того, как российская политика в отношении Беларуси может повлиять на региональную безопасность и как Украина и западные партнеры должны реагировать на эти изменения.

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