Путин не просто так согласился на перемирие: чего ждать Украине по Донбассу

Новое перемирие на Донбассе даст толчок к дальнейшим шагам в урегулировании конфликта. Теперь Россия и Украина будут расшифровывать друг другу Минские соглашения. Москва попытается использоваться "подачку" в виде прекращения огня, чтобы заставить Киев к выполнению политических пунктов договоренностей. Об этом идет речь в нашем материале "После перемирия: чем могут закончиться новые договоренности по Донбассу".

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Так, политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань в комментарии сайту "Сегодня" озвучил предположение, что прекращение огня открывает дорогу для реализации других пунктов Минских договоренностей, вот только там не все так просто. По его словам, "Минск-2" прописан так, что очень сложно понять последовательность: например, там прописано, что должен быть вывод иностранных войск и разоружение незаконных формирований, но при этом хронологических рамок нет, и "трактуй как хочешь". Политолог напоминает, что в связи с этим Украина в своем законодательстве прописала целый ряд "предохранителей".

"Мы говорим, что сначала должен быть вывод российских оккупационных войск, контроль Украины над границей, а потом все остальное. Но Путин в случае, если режим прекращения огня будет соблюдаться довольно продолжительное время, скажет: а теперь давайте политические договоренности. Особый статус, изменения в Конституцию и так далее. И, как по мне, это для нас серьезная угроза. В принципе, я не сомневаюсь, что Кремль будет требовать от Украины избирательного выполнения минских соглашений. То есть вот вы выполняйте формулу Штайнмайера, а все остальное потом, когда-нибудь, может быть. Мы видели, что еще до выполнения компонента безопасности выплыла эта политическая формула. При том, что до политической части еще нужно дойти. Компоненты безопасности – это ведь не только прекращение огня, вывод войск, разоружение. Это множество нюансов", – говорит политолог.

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В свою очередь политолог Владимир Фесенко согласен с тем, что уже в ближайшее время Москва начнет делать акценты на необходимости выполнения политических составляющих Минских договоренностей, в частности будет настаивать на скорейших изменениях в закон о порядке местного самоуправления (внесение в документ "формулы Штайнмайера") и в Конституцию Украины по вопросу особого статуса Донбасса.

"И по этому вопросу, насколько я понимаю, полное противоречие в позициях. Украина готовит конституционные изменения в части децентрализации и говорит об этом. А Путин акцентирует на том, что речь должна идти не столько о децентрализации, сколько о внесении в Конституцию особого статуса ОРДЛО. Россия хочет, чтобы особый порядок местного самоуправление получили т.н. "ДНР" и "ЛНР". А Украина говорит, нет: сперва вывод войск, выборы по украинским законам и под контролем международных организаций, и особый порядок получают только новоизбранные органы местного самоуправления. Потому в этой части я большой пессимист. Я бы дал 0,01% на то, что в обозримом будущем удастся выйти на какие-то компромиссы по политическому урегулированию", – резюмировал эксперт.

Отметим, что между Москвой и Киевом уже давно идет спор относительно трактовки Минских соглашений. Агрессор хочет сначала проведения выборов "под дулами автоматов", а потом освобождение территорий. Украинская сторона настаивает на выводе войск РФ и боевиков с Донбасса, получение контроля над границей и только потом выборы. На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев настаивает на расшифровке каждого пункта Минских договоренностей.

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"Тогда мы будем знать и будем видеть, в состоянии ли выполнить это или не в состоянии, как это будем (выполнять. – Ред.), кто отвечает (за выполнение – Ред.) … Каждый раз, просто читая пункт, говоря о том, что запрещено оружие, использование, кто отвечает – это целая история. Мы хотим мелочи, и в мелочах будут ответы на все вопросы", – сказал он. А тем временем у Путина уже ответили на предложение Зеленского по Минским соглашениям.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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