Путин об освобождении Карпюка и Клыха: В ближайшее время объявим о принятых решениях

По этим двум украинцам у Москвы «особая позиция», отметил хозяин Кремля

/ Фото: AFP

Президент России Владимир Путин намекнул, что он обсуждает с украинской стороной возможность освобождения украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка.

По его словам, по этим двум украинцам у Москвы "особая позиция".

"Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении, и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", – заявил Путин.

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Как сообщали новости "Сегодня", в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума Путин сделал громкое заявление по обмену заложниками. По его словам, переговоры с Украиной в этом вопросе вышли на финальную стадию. Кроме того, российский лидер уверен и в нормализации отношений с Украиной, несмотря на развязанную им войну.

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Как сообщали новости "Сегодня", суд освободил главаря "ДНР" боевика Владимира Цемаха, причастного к крушению Boeing рейса MH17 на Донбассе. Он является одним из важнейших свидетелей в деле по сбитому боевиками самолету.

Отметим, что Цемах предположительно входит в список удерживаемых Украиной граждан, которых Кремль хочет обменять на украинцев, заключенных на территории РФ и в Крыму. Хотя на Западе призывали Киев не выдавать Москве боевика.

Напомним, на днях чуть ожидался обмен заложниками, в аэропортах Киева и Москвы журналисты ждали самолеты, но так ничего и не произошло. Подробней в сюжете:

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