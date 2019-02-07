Рада одобрила переименование Днепропетровской области: законопроект отправили в КСУ

Теперь Конституционный суд должен дать свое заключение по законопроекту для внесения изменений в Конституцию

Фото: Сегодня

Рада одобрила переименование Днепропетровской области: законопроект отправили в КСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c1e/74c/5c5c1e74c0515.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c1e/74c/5c5c1e74c0515.jpg 2019-02-07T14:05:11+02:00 Политика Теперь Конституционный суд должен дать свое заключение по законопроекту для внесения изменений в Конституцию

Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую и отправила законопроект №9310-1 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)" на одобрение в Конституционный суд. За документ проголосовали 240 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что названия областей, которые содержат имена или псевдонимы коммунистических деятелей (в этом случае "петровск"), тоже подпадают под закон о декоммунизации, а потому их использование запрещено.

А новое название предложено в честь казацких сечей.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко также подавал в парламент законопроект и предлагал переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Он пояснил, что в новом названии не должно быть никакого упоминания о коммунисте Петровском.

Отметим, что в рамках декоммунизации областной центр – Днепропетровск – был переименован в Днепр. Смотрите также инфографики с новыми названиями городов Украины после декоммунизации.

20 ноября прошлого года Верховная Рада одобрила переименование Кировоградской области в Кропивницкую, направив в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Основного Закона законопроекта "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области)". На днях стало известно, что законопроект получил одобрение в КСУ.

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