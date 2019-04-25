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Рада одобрила проведение сессии ПА НАТО в Украине

Сегодня, 13:02

В 2020 году в Киеве состоится ряд мероприятий, а на весеннюю сессию приедут более 600 иностранных гостей

Фото: AFP

Верховная Рада поддержала проект постановления о проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине. Соответствующее решение поддержали 235 народных депутатов.

Отмечается, что сессия ПА НАТО, которая должна пройти в Киеве 22-25 мая 2020 года, будет способствовать повышению авторитета Украины как в мире в целом, так и на евроатлантическом пространстве в частности, особенно с учетом стремлений Украины относительно приобретения членства в Альянсе.

Сессия будет состоять из целого ряда мероприятий, в частности, пленарного заседания, заседаний комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и тому подобное. Ожидается прибытие до 600 иностранных гостей.

Для организации весенней сессии ПА НАТО будут привлечены Кабинет министров, Администрация президента, ряд министерств и ведомств. Данным постановлением создается Организационный комитет по подготовке и проведению этой сессии.

Напомним, ранее председательствующий в Парламентской ассамблее НАТО Паоло Алли заявлял, что Украина – линия фронта по защите европейской безопасности. "Агрессия России против Украины в 2014 году открыла новую главу в международных отношениях. Украина и Восточная Европа на сегодняшний день являются линией фронта по защите европейской безопасности и защите того мирового порядка, который сложился после Второй мировой войны".

Как известно, в феврале этого года Рада закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, изменения в Конституцию внесли всего пять. Теперь страна встала на бесповоротный путь к членству в Альянсе.

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Тег Рада, сессия, постановление, ПА НАТО

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