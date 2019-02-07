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Рада закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО

Сегодня, 11:50

Народные депутаты конституционным количеством голосов внесли пять изменений в Основной закон

Фото: Сегодня
Рада закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/beb/b33/5c5bebb3320db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/beb/b33/5c5bebb3320db.jpg Политика Народные депутаты конституционным количеством голосов внесли пять изменений в Основной закон

Верховная Рада поддержала президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины. Соответствующее решение поддержали 334 народных депутата.

Как известно, 20 сентября народные избранники поддержали законопроект об изменениях в Конституцию, отправив соответствующий законопроект в Конституционный суд для его одобрения. В итоге документ с позитивным заключением снова вернули в парламент, и 22 ноября Верховная Рада поддержала законопроект по членству Украины в ЕС и НАТО.

Согласно процедуре, изменения в Конституцию рассматриваются два раза на одной сессии, а окончательно решение принимается на следующей сессии не мене 300 голосами, что и сделали сегодня депутаты.

Согласно президентскому законопроекту, изменения в Конституцию внесли всего пять:

  • Абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".
  • Пункт 5 части первой статьи 85 Конституции предлагается изложить в следующей редакции: "Определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
  • Статью 102 дополнить частью третьей следующего содержания: "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО".
  • Статью 116 о полномочиях Кабинета министров предложено дополнить пунктом следующего содержания: "Обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО".
  • Исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения" об аренде военных баз в Украине, в том числе о базировании Черноморского флота РФ в Крыму: "Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".

Ранее президент Петр Порошенко рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.

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Тег Рада, НАТО, Конституция, ЕС, законопроект

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