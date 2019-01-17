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Рада отказалась отменить мораторий на продажу земли

Сегодня, 14:50

Некоторые депутаты считают, что в продлении моратория нет смысла, так как землю в любом случае нельзя продавать

Фото: Сегодня
Рада отказалась отменить мораторий на продажу земли https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/079/8d5/5c40798d59c50.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/079/8d5/5c40798d59c50.jpg Политика Некоторые депутаты считают, что в продлении моратория нет смысла, так как землю в любом случае нельзя продавать

Верховная Рада не поддержала проекты постановлений об отмене решения депутатов от 20 декабря 2018 года по продлению моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. По результатам голосования обе депутатские инициативы были отклонены.

Отметим, что мораторий должен был вступить в силу с 1 января, однако его продление было заблокировано проектами постановлений от депутатов Алексея Мушака и Виктора Пинзеника, которые хотели отмены голосования от 20 декабря.

"Прошло 17 дней без моратория. Где все эти арабы, китайцы, евреи и другие люди, которые были должны скупить украинскую землю? За эти 17 дней не купили ни одного гектара земли. Последние 10 лет нужды в продлении моратория не было", – заявил Мушак.

В свою очередь нардеп Елена Сотник назвала мораторий профанацией, так как, согласно Земельному кодексу, рынок земли начнет работать после появления соответствующего закона.

Таким образом, теперь мораторий вступит в силу после публикации закона.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада в десятый раз продлила мораторий на землю. Изначально в парламент вносилось 16 законопроектов о моратории на продажу земли. В них депутаты предлагали отложить вопрос до 2024 или 2030 года, ввести "вечный" мораторий или разрешить создание рынка земли только после Всеукраинского референдума.

Читайте подробней в материале "Сегодня", что нужно знать о моратории на продажу земли.

земля, Рада, депутаты, мораторий

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Источник:

Интерфакс-Украина

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