Рада планирует проверить тарифы на коммунальные услуги

Глава парламента рассказал, когда может быть принято решение по созданию соответствующей комиссии

Фото: Сегодня

Рада планирует проверить тарифы на коммунальные услуги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c06/799/5c5c0679920f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c06/799/5c5c0679920f5.jpg 2019-02-07T12:21:00+02:00 Политика Глава парламента рассказал, когда может быть принято решение по созданию соответствующей комиссии

Рост тарифов в Украине на газ, тепло и свет заставил Верховную Раду задуматься о проверке обоснованности цифр в "платежках". Для этого в парламенте собираются создать совместную рабочую группу. Об этом заявил на сегодняшнем утреннем пленарном заседании спикер ВР Андрей Парубий, передает "Прямой".

По его словам, вопрос создания в Раде такой группы будет поставлен на голосование на следующей пленарной неделе, а пока фракции должны подать имена своих представителей.

"По результатам консультаций с председателями фракций относительно ситуации с начислением тарифов для граждан есть общая позиция большинства председателей фракций, что ситуация требует контроля парламента. Спекуляции на этой теме и возможно завышение стоимости тарифов бьет по наиболее незащищенным гражданам Украины. Если такие факты есть – они должны быть исследованы парламентом. Мы договорились создать совместную рабочую группу, чтобы подготовить постановление по проверке обоснованности тарифов. Я прошу депутатские фракции безотлагательно предоставить своих представителей и подготовить текст постановления, чтобы на следующей пленарной неделе мы смогли вынести ее на голосование", – отметил Парубий.

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Напомним, 30 января Кабмин урезал норму потребления газа для домохозяйств без счетчиков. Теперь норма потребления газа для тех, у кого не стоят счетчики, составит 3,29 кубометра газа на человека в месяц.

Ранее норму в 3,3 куб. м отменил суд и некоторым украинцам пришли платежки за газ, в которых учитывалась старая норма в 9,8 куб. м газа на человека в месяц. При этом премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев не платить по завышенным нормам потребления газа, а платить только за фактическое потребление газа или по норме 3,3 куб. м на человека.

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