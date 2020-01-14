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Рада поддержала предложение Зеленского расширить полномочия парламента

14 января, 16:06

Президент предлагает дать Раде право создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы

/ Фото: Верховная Рада

Верховная Рада, которая проголосовала за отмену адвокатской монополии, своим постановлением предварительно одобрила (первое чтение) законопроект № 1028 об изменениях в ст. 85 Конституции Украины, предусматривающих возможность создания парламентом консультативных и совещательных органов.

За соответствующее решение проголосовали 249 народных депутатов.

29 октября Конституционный суд постановил, что положения документа соответствуют Основному закону.

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Инициатор законопроекта президент Украины Владимир Зеленский – предлагает расширить полномочия Верховной Рады и дать ей право создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины". Эти органы создаются для осуществления Верховной Радой своих функций.

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В пояснительной записке к законопроекту указано, что внесение данного изменения в ст.85 Конституции Украины необходимо для реформирования системы органов, обеспечивающих функционирование парламента как единственного органа законодательной власти в Украине.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что консультативным и совещательным органом может стать комиссия при Верховной Раде по кодификации законодательства в определенной сфере или рабочая группа, в состав которой смогут войти не только парламентарии, но и профильные специалисты в области права.

Также новости "Сегодня" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" № 404, принятый парламентом 19 декабря 2019 года.

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Конституция Верховная Рада Владимир Зеленский

Источник: Интерфакс-Украина

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