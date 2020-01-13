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Зеленский подписал закон об уголовной ответственности депутатов за "кнопкодавство"

13 января, 16:15

Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием вместо другого народного депутата

Владимир Зеленский. Фото: ОПЕНГРАФ

Владимир Зеленский. Фото: ОПЕНГРАФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" № 404, принятый парламентом 19 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Целью документа является обеспечение надлежащего выполнения народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования", – говорится в сообщении.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и Регламент Верховной Рады Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях ВРУ.

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В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил итоги работы парламента IХ созыва и заявил, что выступает за жесткое наказание для "кнопкодавов".

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Верховная Рада Владимир Зеленский кнопкодавство

Источник: Сегодня

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