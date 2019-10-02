Рада поддержала создание Бюро финансовых расследований

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Бюро финансовых расследований.

За принятие соответствующего решения проголосовали 270 народных депутатов, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Законопроект разработан с целью разделения сервисной и правоохранительной функций Налоговой службы, ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций.

Проект предусматривает создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов.

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Бюро финансовых расследований – орган досудебного расследования, основной задачей которого будет предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к его подследственности.

Бюро финансовых расследований будет состоять из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица.

Предельная численность работников, а также условия и размеры оплаты труда будут установлены Кабинетом министров.

Предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по результатам проведения конкурса.

Бюро финансовых расследований будет осуществлять самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности, физическая защита работников будет предоставляться органами Национальной полиции.

Как известно, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы, а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб. В начале апреля были названы претенденты – по семь человек на каждую должность.

Позже новоизбранный руководитель Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов озвучил цели новой налоговой службы. Он считает одной из своих главных задач обеспечить прозрачность "правил игры" для всех плательщиков.

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