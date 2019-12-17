Количество нардепов сократят: Конституционный суд принял важное решение

КСУ одобрил внесение изменений в Конституцию о количестве депутатов Рады

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Конституционный суд Украины (КСУ) обнародовал заключение о признании конституционным сокращения количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Согласно документу, КСУ признал конституционным внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы).

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Как сообщалось, 3 сентября президентский законопроект № 1017, предполагающий сокращение количества членов украинского парламента на треть, был включен в повестку дня второй сессии Верховной Рады и направлен в Конституционный суд.

Соответствующее решение 3 сентября поддержали 258 народных депутатов.

Напомним, что данный законопроект предлагает внести поправки в статью 76 Конституции, установив конституционный состав Верховной Рады в 300 избираемых на пять лет народных депутатов, а не 450, как сейчас.

Кроме того, законопроект Зеленского исключает положение о том, что выборы народных депутатов Украины происходят на определенных конституционных принципах – "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования", а также закрепляет требование к будущим нардепам – владение украинским языком.

Также инициатива предполагает отмену мажоритарки – в статье 77 будет сказано о том, что Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе.

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