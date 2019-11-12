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Рада предварительно одобрила запрет пластиковых пакетов в Украине

12 ноября, 22:39

За нарушение норм закона предусматривается ответственность в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан

/ Фото: AFP

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", за это проголосовало 365 депутатов.

Проектом, в частности, предусматривается запрет распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года.

Это ограничение не будет распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до +225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенных для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки.

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Также законопроект предлагает запретить распространение оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года, а также запретить склонение потребителей к покупке пластиковых пакетов.

Кроме того, планируется ввести обязательную маркировку биоразлагаемых пластиковых пакетов в соответствие с Национальными стандартами ДСТУ EN 14995: 2018, ДСТУ EN 13432: 2015, а также стимулировать производство биоразлагаемых пластиковых пакетов.

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Фото: REUTERS/Eva Plevier

За нарушение норм закона предусматривается ответственность в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн) и в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн) за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения.

Напомним, к 2021 году в странах ЕС должны быть запрещены одноразовые пластиковые тарелки, столовые приборы, соломинки, палочки для воздушных шаров и ушные палочки.

Касаемо легких и сверхлегких пакетов в ЕС действует принцип расширенной ответственности производителя.

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Отметим, что в Украине бытовой пластик практически вообще не утилизируется. А среднестатистический украинец использует около 500 одноразовых полиэтиленовых пакетов в год, которые затем просто отправляются на свалку.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как экоактивисты призывают отказаться от вредного полиэтилена:

Все подробности в спецтеме Жизнь без отходов

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