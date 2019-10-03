Сегодня у депутатов на повестке несколько важных законопроектов, в том числе и «забракованный» президентом Избирательный кодекс

/ Фото: president.gov.ua

Планы Верховной Рады на сегодняшний день серьезные – начнется рассмотрение законопроектов о столице, о наказании за незаконное обогащение, законопроект о концессии, будет повторное рассмотрение Избирательного кодекса.

Так, первым стоят на рассмотрение законопроекты в первом чтении о внесении изменений в закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве". Их зарегистрировано четыре: № 2143, 2143-1, 2143-2, 2143-3. Нардепы предлагают отдать больше власти в районы, но в то же время главу Киевской горадминистрации с огромными полномочиями будет назначать президент. Также этот закон определит дату выборов в Киеве. Читайте подробней о главных новшествах закона о столице.

Во втором чтении Рада рассмотрит президентский законопроект № 1031 о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов. В первом чтении документ был принят 11 сентября и тогда он без проблем прошел в парламенте, набрав 316 голосов. Законопроект направлен на восстановление наказания за незаконное обогащение.

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Также во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект № 1046 о концессии; законопроект №1052 о внесении изменений в закон Украины "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве; законопроект № 2035 об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием.

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В тренде Рада рассмотрит закон о столице и наказание за незаконное обогащение

Также планируется внести изменения в Регламент Верховной Рады относительно планирования и системности законотворческой деятельности ВР (№1042-1) и о требованиях к предложениям и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению (№1039-2).

Также на повторное рассмотрение будет вынесен Избирательный кодекс с поправками президента, а также закон о государственном признании и поддержке "Пласта – Национальной скаутской организации Украины" с предложениями президента.

Как сообщали новости "Сегодня", 2 октября президент Владимир Зеленский приходил в Верховную Раду, но не на заседание парламента. Подробней смотрите в сюжете:

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