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Зеленский забанил Избирательный кодекс: вернул Раде со своими замечаниями

14 сентября, 14:56

Президент заподозрил, что «пропорционалка» будет с закрытыми списками

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский вернул на повторное рассмотрение Верховной Рады принятый два месяца назад Избирательный кодекс, сопроводив его своими предложениями, об этом сообщается на веб-портале украинского парламента.

В представлении президента, возвращенном Раде 13 сентября, говорится, что "поступивший на подпись Кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние положительные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, являющимися базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур", – сказано в тексте предложений.

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По мнению главы государства, Кодекс декларирует модель избирательной системы, направленной на отмену мажоритарной составляющей выборов и введение пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками. Однако анализ положений Кодекса, которые определяют порядок применения избирательной квоты, распределения депутатских мандатов и определения избранных кандидатов в избирательном регионе и в общегосударственном избирательном округе, дает основания для заключения о "фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками".

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс. Перед финальным решением депутаты провалили несколько голосований за возвращение/подтверждение отклоненных правок, и только с n-й попытки набрали необходимое количество голосов.

27 августа тогдашний спикер Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекси передал его на подпись президенту.

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