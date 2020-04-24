Рада разблокировала закон, который решает проблему "поправочного спама"

Верховная Рада на внеочередном заседании отклонила четыре проекта постановлений, которыми хотели отменить принятие закона о внесении изменений в Регламент ВР по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Ни одна инициатива не набрала даже сотни голосов при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь спикер парламента сможет подписать закон, который избавит Раду от "поправочного спама".

Отметим, что авторами проектов постановлений были нардепы Александр Дубинский, Антон Поляков, Тарас Батенко и Ирина Констанкевич.

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Как сообщали новости "Сегодня", Рада изменила Регламент и решила проблему "поправочного спама". Принятый законопроект решает проблему большого количества поправок, которые на месяцы могут затянуть работу парламента.

Отметим, что необходимость менять Регламент возникла после того, как к важному закону о банках подали больше 16 тысяч поправок, и это сильно затягивает процесс принятия этого документа, который остается последней преградой для нового кредита МВФ. Этот закон уже планируется принимать на ближайших внеочередных заседаниях, ориентировочно в мае.

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