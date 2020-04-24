Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,01
29,14
  1. Новости политики

Рада разблокировала закон, который решает проблему "поправочного спама"

24 апреля, 14:07

Сергей Мартынец

Закон позволит упростить процедуру принятия законопроектов с большим количеством поправок

Верховная Рада на внеочередном заседании отклонила четыре проекта постановлений, которыми хотели отменить принятие закона о внесении изменений в Регламент ВР по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Ни одна инициатива не набрала даже сотни голосов при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь спикер парламента сможет подписать закон, который избавит Раду от "поправочного спама".

Отметим, что авторами проектов постановлений были нардепы Александр Дубинский, Антон Поляков, Тарас Батенко и Ирина Констанкевич.

Реклама

В тренде
Новые переговоры по Донбассу: Украина требует контроль над границей, а в России сделали циничное заявление
Фото из открытых источников

Как сообщали новости "Сегодня", Рада изменила Регламент и решила проблему "поправочного спама". Принятый законопроект решает проблему большого количества поправок, которые на месяцы могут затянуть работу парламента.

Отметим, что необходимость менять Регламент возникла после того, как к важному закону о банках подали больше 16 тысяч поправок, и это сильно затягивает процесс принятия этого документа, который остается последней преградой для нового кредита МВФ. Этот закон уже планируется принимать на ближайших внеочередных заседаниях, ориентировочно в мае.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада регламент

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
"З перемогою, панове": РФ закатила истерику из-за блокирования Украиной их резолюцииПолитика
Когда закончится война на Донбассе: Зеленский сделал четкое заявление
Когда закончится война на Донбассе: Зеленский сделал четкое заявлениеПолитика
Зеленский озвучил условия
Зеленский озвучил условия "плавного" выхода из карантинаПолитика
В Украине сократят копов: Зеленский назвал дату
В Украине сократят копов: Зеленский назвал датуПолитика
У Путина прояснили ситуацию с новыми переговорами в
У Путина прояснили ситуацию с новыми переговорами в "нормандском формате"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...