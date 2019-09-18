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Рада разблокировала закон об импичменте

18 сентября, 11:50

Теперь спикер парламента имеет возможность передать документ на подпись президенту

Фото: Верховная Рада Украины

Фото: Верховная Рада Украины

Закон о процедуре импичмента президента был заблокирован на следующий день после его принятия. На сегодняшнем пленарном заседании депутаты не поддержали проект постановления об отмене принятия законопроекта №1012. Документ поддержал лишь 101 народный избранник при необходимом минимуме в 226 голосов.

Так, первым дело сегодня парламент решил рассмотреть вопрос с заблокированным законом об импичменте. Докладчиком выступил народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий. Он рассказал, что постановление было внесено за нарушения регламента, допущенных при принятии в целом как закона Украины законопроекта об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент). По его словам, не была предоставлена ​​возможность внести предложения и замечания к законопроекту после принятия его в первом чтении.

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После этого с докладом выступил председатель регламентного комитета Сергей Кальченко, который сообщил, что на заседании комитета народные депутаты высказали свои замечания и предложения по данному вопросу и оставили законопроект на рассмотрение сессионного зала.

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В итоге данный проект постановления об отмене принятия закона было отклонено, что дает теперь возможность спикеру парламента передать закон об импичменте на подпись президенту.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 сентября Верховная Рада приняла закон об импичменте президента. Документ регулирует правовые и организационные основы процедуры отстранения президента Украины с должности.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Источник: Сегодня

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