Рада сделала первый шаг к запуску Госбюро расследований

Директор Госбюро уверяет, что его ведомство заработает уже с 1 сентября

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об усовершенствовании работы Государственного бюро расследований (ГБР). Соответствующее решение поддержали 265 народных избранников.

Данным документом вносятся изменения в закон о ГБР.

В свою очередь директор ГБР Роман Труба прокомментировал принятие Радой данного решения.

"Мы ждали 20 лет для запуска Госбюро расследований. Это стало возможным только в ноябре 2015 года, когда был проголосован закон о ГБР. Это было революционное долгожданное решение. Уже во время запуска было установлено, что в законе есть некоторые технические пробелы. Мы не можем еще 20 лет ждать для того, чтобы парламент внес соответствующие изменения. Этот законопроект дает возможность выбирать 140 руководящих должностей в центральном аппарате и выбрать оперативный блок. 1 сентября мы запустим работу. С каким ресурсами – это будет зависеть от вас".

Также депутаты проголосовали за подготовку принятия законопроекта во втором чтении по сокращенной процедуре.

Отметим, что формально Госбюро существует еще с 2015 года, когда правительство создало его своим постановлением. Ране планировалось, что Бюро расследований заработает уже в ноябре 2017 года и заберет у Генпрокуратуры Украины следственные функции. Однако сроки запуска "ФБР по-украински" сорвались.

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник говорил, что Госбюро расследований сможет заработать не ранее мая-июня 2018 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что такое ФБР по-украински. Новый орган призван победить коррупцию, взяточничество, прочие язвы, разъедающие общество изнутри.