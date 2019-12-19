Рада сделала шаг к наказанию воров в законе

Президент считает, что «генералы» преступного мира несут угрозу политической и экономической стабильности в Украине

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2513 президента Владимира Зеленского относительно наказания воров в законе. Внесение изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, поддержали 264 народных избранника.

Глава государства отмечал в своем документе, что воры в законе несут угрозу политической и экономической стабильности в Украине. Законопроект предусматривает уголовную ответственность не только за совершаемые преступления, но и за пребывание лиц в статусе вора в законе, создание и участие в преступных сообществах и тому подобное. Также определяется понятие "вора в законе" и кто подпадает под эту категорию лиц.

Так, документом предлагается дополнить статью 28 Уголовного кодекса частью пятой, определив, что преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которой является вор в законе. Также в данной части статьи предлагается определить понятие "вор в законе".

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В свою очередь вором в законе признается лицо, которое придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, совершивших уголовные преступления, руководит, координирует и/или организует деятельность преступного сообщества или его части или является участником такого сообщества.

Предлагается осуществлять квалификацию преступления по статье (части статьи) Особенной части Уголовного кодекса, которая предусматривает совершенное лицом деяние, и по соответствующей части статьи 255, 255-1 или 255-3 этого Кодекса. При этом наказание назначается с учетом правил, предусмотренных статьей 70 Уголовного кодекса Украины (Назначение наказания по совокупности преступлений).

Наказание за организацию преступного сообщества, участие в нем, руководство им (статус "вора в законе") карается тюремным сроком от 7 до 12 лет. За организацию "воровских сходок" предлагается наказывать сроком от 3 до 6 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в 2018 году на тот момент заместитель главы Нацполиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказывал, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. По его словам, организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ РФ.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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