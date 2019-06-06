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Рада упростила предоставление гражданства "легионерам", воюющим на Донбассе

6 июня, 13:13

Добровольцы-иностранцы, воюющие за Украину на Донбассе, смогут получить и вид на жительство

фото The Kiev Times
фото The Kiev Times.

Получить гражданство Украины добровольцам из других стран, которые участвуют в войне на Донбассе на стороне ВСУ, станет проще. Верховная Рада поддержала законопроект №3433 о внесении изменений в законы "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О гражданстве Украины".

Так, в законодательстве теперь прописывается термин "участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" относительно иностранных воинов-добровольцев. Теперь соответствующие лица будут иметь право получить вид на жительство в Украине на время участия в конфликте с российским агрессором.

Кроме того, закон разрешает Украине не выдавать таких добровольцев государствам, которые поддерживают агрессию против Украины.

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Также законом предусмотрена норма об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранных военных, помогавшим отражать российскую агрессию.

Напомним, еще в 2015 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому иностранцы и лица без гражданства отныне смогут служить в ВСУ. По разным данным, на Донбассе на стороне ВСУ воюют порядка тысячи граждан других стран. Но теперь они официально получат право заключить контракт и служить на должностях рядового, сержантского и старшинского составов. Новости "Сегодня" объясняли, к чему приведет легализация иностранцев в рядах ВСУ.

Решение участи иностранных добровольцев – одна из тем дня 6 июня. О других топ-темах смотрите в сюжете:


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Тег Рада, военные, иностранцы, гражданство, добровольцы

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Сегодня

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