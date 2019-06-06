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Рада решает судьбу иностранных добровольцев на Донбассе, а Украина судится с Россией в Гааге: топ-темы дня

6 июня, 11:53

Парламент может упростить процедуры получения украинского гражданства, а в Нидерландах заседает Международный суд ООН


Сегодня, 6 июня, в Украине и мире состоятся несколько резонансных событий, которые станут топ-темами новостей дня.

Состоится пленарное заседание Верховной Рады, а котором рассмотрят проект закона о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВРУ, а также проект закона по имплементации актов законодательства Евросоюза в сфере технического регулирования.

Также будут рассмотрены законопроекты об изменениях военных стандартов, а также об упрощении процедуры получения украинского гражданства для добровольцев-иностранцев, моратории на выдачу ветеранов другим государствам и миграционной амнистии.

В Гааге продолжатся слушания Международного суда ООН относительно возражений России по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против России) .

Во Франции пройдут переговоры лидеров Франции и США Эммануэля Макрона и Дональда Трампа.

Непогода снова обрушилась на ряд областей центра и запада Украины , обесточены около сотни населенных пунктов, повалены десятки деревьев, полсотни зданий остались без крыш. В четверг украинцам снова обещают грозы и шквалы.

В Санкт-Петербурге Международный дискуссионный клуб "Валдай" проведет на полях ПМЭФ сессию, посвященную будущему отношений России и Европейского Союза.

Об итогах дня предыдущего, когда президенту Владимиру Зеленскому предложили уволить 13 губернаторов , смотрите в сюжете новостей "Сегодня":


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Тег Рада, Донбасс, импичмент, Трамп, гаага, Макрон, добровольцы, погода в Украине, Валдай

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