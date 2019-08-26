Новая Рада задерживается с формированием комитетов: в "Голосе" назвали причину

"Слуга народа" может возглавить меньше комитетов, чем планировалось ранее

Ярослав Железняк. Фото: facebook.com/zheleznyak.y

В партии "Голос" объяснили причины технической задержки формирования комитетов Верховной Рады Украины. Об этом после заседания подгруппы Подготовительной депутатской группы сказал новоизбранный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Сегодня продолжили обсуждать количественный состав комитетов. Были озвучены предложения от всех политических сил относительно своего представительства в комитетах", - рассказал он.

Также, добавил Железняк, состоялось предварительное обсуждение предложений насчет руководящих должностей в комитетах.

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"Но это было, скорее, как обсуждение, чем процесс принятия решений. Потому что не все политические силы уже подали свои кандидатуры. Поэтому у нас есть техническая задержка с тем, чтобы сформировать уже количественный состав и руководящий состав комитетов", – отметил представитель "Голоса".

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Напомним, ранее координатор подгруппы подготовительной депутатской группы по вопросам комитетов Руслан Стефанчук заявил, что "Слуга народа", согласно предложенным ими "математическим квотам", хочет председательствовать в 21 из 23 комитетов Верховной Рады, которые предложила создать подготовительная депутатская группа.

26 августа, Стефанчук также сообщил, что в "Слуге народа" рассматривают возможность возглавить меньшее количество комитетов, чем они это планировали ранее, взяв вместо этого в этих комитетах должности первого заместителя председателя комитета, или секретаря. Также Стефанчук пообещал "много изменений в Конституцию".

Как сообщали новости "Сегодня", 9 августа в парламенте состоялось первое заседание Подготовительной группы из новоизбранных депутатов, которые приняли решение о начале работы парламента с 29 августа, а также обсудили вопросы с комитетами:

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