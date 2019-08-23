Подготовка к работе новой Рады: Разумков рассказал, что обсуждают в "Слуге народа"

В настоящее время обсуждаются предложения от политических сил относительно кандидатур на должность заместителя председателя ВРУ

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Вопросы о руководстве комитетов Верховной Рады будут решаться "чуть позже". Об этом журналистам сказал председатель Подготовительной депутатской группы, новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в комментарии перед заседанием группы.

На вопрос, будет ли рассматриваться сегодня вопрос о руководстве комитетов Верховной Рады Украины, Разумков ответил: "Чуть позже". Он добавил, что еще продолжаются консультации.

"Мы вчера говорили с коллегами, и они готовы работать и в выходные также", - уточнил он.

Разумков отметил, что в настоящее время обсуждаются предложения от политических сил относительно кандидатур на должность заместителя председателя ВРУ и руководителей некоторых комитетов.

"Предложения будут обсуждаться дополнительно, потому что было подано несколько предложений на эту должность (речь идет о должности заместителя председателя ВР – Ред.", - отметил Разумков.

Реклама

В то же время он отказался озвучить кандидатуры, которые были внесены представителями политических сил.

Напомним, представитель президента в Верховной Раде, будущий депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук не исключает дальнейшего сокращения количества парламентских комитетов и реорганизации министерств.

В тренде Шествие Достоинства и Марш Защитников: что нужно знать о главных мероприятиях Дня Независимости

"Мы сократили 5 комитетов и считаем, что это уже наш вклад в экономию бюджета. Посмотрим на эффективность этих комитетов. Если они не будут работать по результатам первого года, то, возможно, мы проведем еще оптимизацию комитетов. Потому что наша задача – сделать эффективное сотрудничество между органами законодательной и исполнительной власти", – отметил Стефанчук.

Как сообщалось, подготовительная депутатская группа определила, что в Верховной Раде 9-го созыва будет действовать 23 профильных комитета вместо 27.

Ранее в "Слуге народа" заявляли, что оппозиционным фракциям отдадут парламентские комитеты по правам человека и свободы слова.

Напомним, в парламентской фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде нового, девятого созыва собираются сформировать рабочие группы, которые будут координироваться 15 заместителями главы фракции.

Читайте также: Лица новой власти: кто из людей Зеленского возглавит Кабмин, министерства и Раду

Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции, отметив, что в президентской команде рассчитывают на формирование нового состава правительства в первые пару дней работы парламента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама