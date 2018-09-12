Раскол Запада неизбежен: политолог дал тревожный прогноз по антироссийским санкциям

Сегодня, 16:58

Несмотря на политические и экономические проблемы РФ, нелегко приходится и Европе, считает Ихлов

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля.
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля.

Российская агрессия разъедает и ведет к расколу Запада, который пока еще борется с РФ санкциями. Но скоро у Москвы может появиться больше союзников. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" известный российский правозащитник, публицист и политический аналитик Евгений Ихлов.

По его мнению, новые санкции Британии и ее союзников против России неизбежны, однако и Западу придется не сладко.

"Но и полагаю неизбежным раскол Запада на те страны и политические силы, которые готовы противостоять шантажу и подкупу, и которые, то ли из ненависти к Евросоюзу, ревности к ведущим державам Запада или просто из корысти готовы к политической полукапитуляции перед Москвой, как это было в конце 70-х. Сейчас уже достаточно "оглушительно" молчание Италии и Японии", – сказал Ихлов.

Читайте полный текст интервью с российским публицистом Евгением Ихловым: "Запад своими санкциями "варит РФ на медленном огне".

Отметим, что на Западе признают влияние Москвы на политическую жизнь Европы. Так, например, российско-немецкий социолог Игорь Эйдман отмечал, что Трамп стал идеальным агентом Кремля и помогает Путину разрушать Запад. Российский лидер, по мнению эксперта, не рвется в "Большую семерку", а хочет ее разрушить, а американский президент ему в этом помогает.

В то же время издание Neue Zürcher Zeitung писало, что российская агрессия в Украине создала новый раскол в Европе.
Россия, санкции, запад, политолог, Ихлов

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Источник:

"Сегодня"

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