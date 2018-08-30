Разрыв Договора о дружбе с Россией: Киев подготовил документы

Украина готова к разрыву с Россией Договора о дружбе и сотрудничестве. Уже подготовлен соответствующий пакет документов. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, Россия нарушила практически все пункты Договора, поэтому решение Киева не за горами.

"Эти документы уже подготовлены, весь пакет. Мы его обработали. В ближайшее время внесем его формально. В следующие дни вы уже услышите: мы его непосредственно внесем на рассмотрение", – заявил Климкин.

Напомним, 28 августа президент Петр Порошенко, говоря о денонсации Большого договора, заявил о готовности разорвать договор с Россией. По его словам, этот документ по вине Москвы уже давно стал анахронизмом.

В свою очередь в России отреагировали на расторжение Договора о дружбе с Украиной. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сказал, что последствий никаких особых реальных практических не будет, но в то же время у России не будет морально-политических обязательств осуществлять те или иные сделки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что РФ не хочет выходить из Большого договора с Украиной. По его мнению, это не будет способствовать решению проблем в украинско-российских отношениях.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.