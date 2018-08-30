Разрыв базового договора с РФ: "Без дружбы с Россией будет легче в судах"

Для Запада перестанем быть другом РФ, но есть риск для Донбасса

Работа над разрывом базового договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ — на финишной прямой, и президент Петр Порошенко уже ждет документы для начала этого процесса. "Сегодня" выяснила, чем поможет это нашей стране.

Анахронизм

"Мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Этот договор по вине Москвы уже давно стал анахронизмом", — заявил гарант во вторник.

Президент добавил, что в ближайшее время ждет от МИД документы для разрыва. О необходимости аннулировать это соглашение министр иностранных дел Павел Климкин говорил еще два года назад. Свою позицию он аргументировал тем, что "Россия нарушила все ключевые положения этого договора". Тогда он пообещал найти "правильное и креативное" решение.

Позиция РФ менялась. В 2016 году глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал отказ от договора "преждевременным и не вполне обоснованным". Но уже летом 2018-го российские политики предложили Кремлю отважиться на такой шаг, а после вторничного заявления Порошенко свое мнение высказали в Госдуме.

"Последствий никаких особых не будет. Но не будет и морально-политических обязательств у России осуществлять те или другие сделки", — отметил глава комитета российского парламента по делам СНГ Леонид Калашников.

Климкин же заверил, что до 30 сентября Украина уведомит РФ о желании официально прекратить дружбу. Такая спешка связана с процедурой разрыва договора — если не уведомить страну-агрессора до 1 октября, то 1 апреля 2019 года соглашение автоматически продлится на 10 лет.

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Козырь

По мнению политолога Виктора Тарана, каких-то практических результатов денонсация не даст:

"Единственное исключение — политический аспект. То есть это чисто символическая вещь, которую можно было сделать достаточно давно".

По мнению его коллеги Александра Палия, своими действиями Украина подчеркнет положение вещей для западных партнеров.

"Например, для Евросоюза и НАТО. После разрыва договора эти организации будут нас рассматривать в другом правовом контексте, а не как страну, у которой на официальном уровне закреплена дружба с РФ", — говорит он.

Член общественного совета при МИД Андрей Бузаров говорит, что у такого шага есть две стороны.

"Он развяжет руки Украине во многих вопросах. Мы не будем связаны договором, и все будет решаться на основании международного права. Это коснется, например, возможных компенсаций за причиненный ущерб. То есть это будут не партнерские отношения, а отношения со страной-агрессором. В итоге юристам будет проще отстаивать украинские интересы в судах. Но минус заключается в том, что не будет никаких сдерживающих факторов для России, и трудно предвидеть развитие событий после 2019 года", — говорит он.

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Договор: границы и невмешательство

Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ в 1997-м подписали президент Украины Леонид Кучма и российский президент Борис Ельцин. Впервые он начал действовать в 1999 году, после ратификации Верховной Радой и российской Госдумой. В 2008-м соглашение было автоматически продлено на 10 лет.

В документе 41 статья, хотя можно выделить несколько ключевых положений. Так, вторая статья соглашения говорит, что обе стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ". В третьей статье идет речь о том, что страны избегают применения силы или угроз применения силы. Декларируется невозможность экономического или политического давления, а также невмешательство во внутренние дела. По договору Украина и Россия должны были в двухстороннем порядке сокращать количество вооруженных сил и сотрудничать в вопросах государственной безопасности.

Наконец, каждая из сторон гарантирует гражданам другой стороны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам.