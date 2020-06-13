Разумков объяснил, зачем Украине язык оккупантов

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объяснил свое заявление о необходимости изменить закон о языке и рассказал, зачем нужны квоты для русского языка и как это поможет вернуть оккупированные территории.

Об этом сообщает сайт "Буквы".

"Мы не поднимали вопрос языка во время выборов, не поднимали в Раде. Я считаю, что не надо брать вопросы, которые разъединяют общество. И восприятие тех или иных процессов на востоке и западе кардинально различаются. Тем более, на оккупированном востоке", - напомнил он.

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Кроме того, Разумков добавил, что именно поэтому он "никогда не строил кампании вокруг языка и считаю, что это неправильно".

"Если мы говорим о языке, то закон о языке должен устраивать всех и соответствовать Конституции", – заявил спикер парламента.

Кроме того, он рассказал, зачем почему нужны квоты для русского языка.

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"Я неплохо говорю и на украинском, и на русском, иногда и английском. Но если мы говорим об определенных процессах, то давайте вспомним позицию наших зарубежных партнеров. Что о нем сказала Венецианская комиссия? Есть много вопросов. Но гуманитарные вопросы должны объединять общество. Вы никогда его не объедините вопросами экономики или налогов", - добавил председатель парламента.

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Он также подчеркнул, что, если вести речь "о возвращении временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, то это также один из механизмов коммуникации с ними".

"И если мы будем занимать по тем или иным вопросам, в том числе истории, радикальные позиции, то это не добавит нам в переговорах", - резюмировал глава Верховной Рады.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности должен функционировать государственный язык, а госчиновники, в том числе депутаты, должны будут обязательно им владеть.

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