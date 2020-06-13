Українська
$ 26,6
30,17
  1. Новости политики

Разумков объяснил, зачем Украине язык оккупантов

13 июня, 13:28

Руслан Ровик Руслан Ровик

По словам спикера парламента, русский язык нужен для общения с оккупированными территориями

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объяснил свое заявление о необходимости изменить закон о языке и рассказал, зачем нужны квоты для русского языка и как это поможет вернуть оккупированные территории.

Об этом сообщает сайт "Буквы".

"Мы не поднимали вопрос языка во время выборов, не поднимали в Раде. Я считаю, что не надо брать вопросы, которые разъединяют общество. И восприятие тех или иных процессов на востоке и западе кардинально различаются. Тем более, на оккупированном востоке", - напомнил он.

Реклама

Кроме того, Разумков добавил, что именно поэтому он "никогда не строил кампании вокруг языка и считаю, что это неправильно".

"Если мы говорим о языке, то закон о языке должен устраивать всех и соответствовать Конституции", – заявил спикер парламента.

Кроме того, он рассказал, зачем почему нужны квоты для русского языка.

В тренде
Сначала контроль над границей: Резников рассказал о выборах на оккупированном Донбассе

"Я неплохо говорю и на украинском, и на русском, иногда и английском. Но если мы говорим об определенных процессах, то давайте вспомним позицию наших зарубежных партнеров. Что о нем сказала Венецианская комиссия? Есть много вопросов. Но гуманитарные вопросы должны объединять общество. Вы никогда его не объедините вопросами экономики или налогов", - добавил председатель парламента.

Реклама

Он также подчеркнул, что, если вести речь "о возвращении временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, то это также один из механизмов коммуникации с ними".

"И если мы будем занимать по тем или иным вопросам, в том числе истории, радикальные позиции, то это не добавит нам в переговорах", - резюмировал глава Верховной Рады.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности должен функционировать государственный язык, а госчиновники, в том числе депутаты, должны будут обязательно им владеть.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

язык Верховная Рада украинский язык русский язык оккупанты оккупированные территории Дмитрий Разумков

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Зеленский отреагировал на вспышку коронавируса в Украине
Зеленский отреагировал на вспышку коронавируса в УкраинеПолитика
Андрей Богдан ответил Зеленскому: Вы променяли мечту на теплую ванну
Андрей Богдан ответил Зеленскому: Вы променяли мечту на теплую ваннуПолитика
Получит ли Крым воду: Шмыгаль дал четкий ответ
Получит ли Крым воду: Шмыгаль дал четкий ответПолитика
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФ
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФЭкономика
Суд обязал прокуратуру завести дело на нардепа Геруса – СМИ
Суд обязал прокуратуру завести дело на нардепа Геруса – СМИПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять