Разумков рассказал, на каком языке будут говорить "слуги народа" в новой Раде

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты во время своей работы должны использовать украинский язык.
"Если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык", – сказал Разумков в эфире одного из телеканалов.
При этом он подчеркнул: "Я уверен, что 99% народных депутатов знают украинский язык и представители нашей политической силы (партии "Слуга народа" – Ред.) будут говорить на государственном языке… Если пока что где-то не хватает знаний, они их подтянут".
Вместе с тем, отметил Разумков, в быту народные избранники вольны говорить на том языке, на котором им удобнее.
"В быту мы с вами используем тот язык, который нам удобнее, на котором мы привыкли общаться. Вы прекрасно знаете, что я по-русски говорю чаще всего", - сказал он.
"Если мы говорим об официальных выступлениях в Верховной Раде, мне кажется – это моя личная позиция – надо все-таки использовать государственный язык", – резюмировал он.
Как сообщалось, партия "Слуга народа" предложит на пост председателя Верховной Рады Разумкова.
Напомним, в Верховной Раде был принят закон № 5670-д о функционировании украинского языка как государственного.
Документ регулирует порядок применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.
Отметим, что ко второму чтению в Раду было внесено 2082 поправки к "языковому" закону, которые удалось рассмотреть спустя почти два месяца. На сегодняшнем заседании парламента даже присутствовали экс-президент Виктор Ющенко и патриарх Филарет.
Отметим, что больше всего поддержки закон получил от Блока Петра Порошенко и фракции "Народный фронт", у которых никто не высказался против, но были такие, кто воздержался.
Прокомментировал принятие закона и президент Петр Порошенко. По его словам, это еще один важнейший шаг на пути к ментальной независимости украинцев, а также сравнил это событие с получением Томоса и возрождением украинской армии.
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