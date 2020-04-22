Разумков созывает депутатов в Раду и обнародовал повестку заседания

Спикер Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание Верховной Рады, выдав соответствующее распоряжение. В повестке дня значатся девять вопросов, из которых шесть – законопроекты.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента ВР созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады на 13 часов 24 апреля", – говорится в распоряжении спикера.

Так, первым делом депутаты рассмотрят четыре проекта постановлений об отмене решения Верховной Рады Украины от 16 апреля 2020 года о принятии в целом как закона внесение изменений в Регламент парламента. Закон упрощает процедуру принятия законопроектов с большим количеством поправок, как, например, в случае с банковским законопроектом – более 16 тысяч правок.

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После этого будет рассмотрен проект постановления, которым заблокированы внесение изменений в закон о местном самоуправлении в Украине.

Далее Рада рассмотрит следующие законопроекты:

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проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии (№ 2372);

о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов (№ 2809);

о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№ 3205, 3205-1);

о внутреннем водном транспорте (№ 1182-1-д);

о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи) (№ 3364);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (№ 2234).

Также в повестке проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части госбюджета (№ 3358).

Напомним, последний раз депутаты собирались на внеочередное заседание 16 апреля. Тогда оно созывалось в основном ради законопроекта, которым предлагалось упростить принятие законов с большим количеством поправок. В результате Рада изменила Регламент и решила проблему "поправочного спама". Вот только в тот же день были зарегистрированы проекты постановлений – они блокируют подписание документа спикером парламента Дмитрием Разумковым. Тем самым затягивается рассмотрение банковского закона по упрощенной процедуре, к которому подали более 16 тысяч поправок.

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