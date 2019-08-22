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Разумков заявил, что Зеленский действует эффективнее многих своих предшественников

22 августа, 15:22

Президент эффективно использует свой ресурс, который на сегодняшнее время у него ограничен

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский эффективнее, чем многие его предшественники, заявил журналистам 22 августа лидер пропрезидентской партии "Слуга Народа", получившей большинство на парламентских выборах, Дмитрий Разумков, передает "Гордон".

"Я считаю, что президент Зеленский намного эффективнее, чем многие его предшественники… Я вижу, что происходит с контрабандой, с расследованием коррупционных дел. Я вижу те изменения, которые происходят во многих направлениях государственной деятельности", – заявил Разумков.

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По его словам, президент эффективно использует свой ресурс, который на сегодняшнее время у него ограничен.

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"Ему до сих пор не дали возможности назначить генерального прокурора, не дали возможности назначить министра иностранных дел, министра обороны и так далее. И он использует достаточно ограниченный инструментарий. Но мне кажется, я уверен, что он эффективно его использует", – добавил лидер "Слуги народа".

Ранее Зеленский приказал уволить глав СБУ в трех областях и ряд начальников полиции.

Сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

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